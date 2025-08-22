Пляжі в Одесі, де категорично не можна купатися
- В Одесі виявили ще три пляжі, які працювали без дозволів.
- Тобто орендарі не дочекалися офіційного відкриття й вирішили самовільно приймати туристів.
Курортний сезон в Одесі триває, а відтак тривають і перевірки пляжів на дотримання вимог безпеки. Як з'ясувалося, в місті є чимало відкритих зон для відпочинку та купання, які не мають відповідних дозволів.
Днями в Одесі знову перевіряли пляжі. Три зони для відпочинку, які не дозволили офіційно відкрити, працювали, розповідає 24 Канал з посиланням на публікацію Одеської міської ради.
Де в Одесі не можна купатися, хоча пляжі працювали?
Минулого тижня інспектори зафіксували роботу аж 11 пляжів в Одесі, які не мали офіційних дозволів на відкриття. А цього тижня, 19 серпня, під час чергової перевірки виявили ще три незаконно відкриті зони
- "Надія" – між колектором та траверсом №17 другої черги протизсувних споруд (ПЗС);
- "Чайка" – між траверсами №6-А та №6-Б другої черги ПЗС;
- пляж на 15-й станції Великого Фонтану – між траверсами №14 та №15.
Орендарям видали приписи, а матеріали з описом порушень доставлять до районної та обласної військових адміністрацій.
В Одеській міськраді наголосили: функціонування пляжів без офіційного дозволу ОВА є грубим порушенням закону. Це пряма загроза життю й здоров'ю відпочивальників.
Відпочинок на відкритому пляжі в Одесі / Фото Суспільного
Відпочивальники також мають бути обачними й обирати для купання лише ті зони, які офіційно відкриті. Їх цього року 30 – в Одесі та ще 2 – в Області.