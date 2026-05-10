Сюди їдуть туристи замість Греції: 7 пляжів Албанії, які підкорять красою

Балканська країна цього літа впевнено завоює любов більшості туристів. Албанія вражає блакитними водами й чистими пляжами, які не поступаються багатьом локаціям у Європі.

Албанські пляжі омиваються Іонічним та Адріатичними морями, пише Lonely Planet. Країна приваблює мандрівників бездоганними локаціями, які починають порівнювати з найкращими курортами.

Серед пляжів можна знати популярні курортні локації з активним відпочинком і тихі бухти для усамітнення. Особливо туристів приваблює Албанська Рив’єра з її спокійним морем, красивими краєвидами та місцями для дайвінгу.

Які пляжі Албанії вважаються найкращими?

Ксаміл

Найкращий пляж з бірюзовою водою. Саме Ксаміл найчастіше з’являється на фото, коли мова заходить про пляжі Албанії. Курорт на південному заході приваблює світлим піском, прозорою водою з бірюзовим вілтінком та мальовничими островами неподалік берега.

Тут можна не лише засмагати і купатися, але й орендувати водний велосипед чи зайнятися дайвінгом. Проте у розпал сезону Ксаміл стає дуже людним. Ціни на житло тут зростають, а узбережжя повністю заповнені шезлонгами.

Борш

Багато туристів обирають Саранду через зручне транспортне сполучення й доступні ціні, хоч і місцевий пляж часом може бути шумним і переповненим.

Натость варто поїхати у Борш – пляж підійде тим, хто хоче спокійного відпочинку. Це довге узбережжя з білою галькою простягається майже на 7 кілометрів.

Джипе

Найкращий пляж для усамітнення, який вважають одним з найкрасивіших в Албанії. Він розташований між Хімарою та Дермі, проте є один нюанс: дійти до нього можна лише через 30 хвилин пішки. Однак, дорога виправдовує себе, оскільки на мандрівників чекатиме мальовничий куточок з чистою водою.

Друмадес

Дермі вже давно став одним з найпопулярніших курортів на Іонічному узбережжі. Саме тут розташований пляж Дрімадес з довгим гальковим узбережжям, модними ресторанами, готелями біля моря та солом’яними парасольками.

Місце приваблює не лише пляжним відпочинком, але й атмосферою літніх вечірок та фестивалів. Тут проходить відомий фестиваль електронної музики Kala.

Спілле

Це найкращий пляж неподалік столиці Абланії Тирани. Пляж вирізняється спокійною атмосферою, без гучних клубів і музики. Тут вздовж узбережжя росте сосновий ліс, що робить локацію ще красивішою.

Веліпоя

Шкодер часто обирають як відправну точку для походів у Албанські Альпи, а неподалік міста є пляж Веліпоя з Адріантичним морем.

Це широке піщане узбережжя з багатьма барами та молодіжною атмосферою. Цю локацію часом навіть порівнюють з Французькою Рив’єрою.

Дів’якес

Пляж розташований у межах національного парку Дів’яке-Караваста, між Адріантичним морем і найбільшою лагуною Албанії. Це місце дуже подобається поціновувачам природи й орнітологам.

Тут можна побачити морських черепах, а також сотні видів птахів – від фламінго до далматинських пеліканів і беркутів. У парку також мешкають вовки, рисі та ведмеді.

Чим цікава столиця Албанії – Тирана?

Більшість туристів починають знайомство зі столиці Тирани, пише Travel Off Path. У цьому місті поєднуються великі мечеті, зелені парки з озерами. Місто стрімко розвивається й стає динамічним та досить живим. У Тирані можна побачити османські мечеті, православні храми й дуже сучасні заклади під землею.

Тиранська піраміда – стала однією з найвідоміших міських локацій. Сюди варто навідатися хоча б на день, оскільки балканська архітектура здатна закохати в себе гостинністю й розвиненою кавовою культурою.

