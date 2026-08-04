Не Рим і не Афіни: де насправді розташоване найдавніше місто Європи, якому понад 8 тисяч років

Більшість туристів, які планують подорож Європою, насамперед згадують Рим, Афіни чи Париж. Проте звання найдавнішого безперервно заселеного міста континенту належить зовсім іншому місцю. Ба більше, воно залишається одним із найдоступніших за цінами та вважається одним із найбезпечніших напрямків для мандрівок.

Як повідомляє Travel Off Path, історія болгарського міста Пловдив простежується ще з доісторичних часів. За тисячі років місто пережило фракійський, грецький, римський та османський періоди, кожен із яких залишив власний слід у його архітектурі та культурній спадщині

Чому Пловдив називають найдавнішим містом Європи?

Пловдив вважається найстарішим безперервно заселеним містом Європи. Археологи встановили, що люди жили на цій території понад 8 тисяч років без перерви. Через це місто часто порівнюють з Афінами, хоча болгарське поселення виникло приблизно на три тисячі років раніше.

Як виглядає Пловдив: дивитись відео

Водночас сучасний Пловдив – це не місто, яке повністю збереглося з тих часів. Його історія складається з багатьох культурних шарів, що накопичувалися протягом тисячоліть. Саме тому під сучасними вулицями можна знайти залишки античних споруд, а різні історичні епохи буквально переплітаються між собою.

Що варто побачити у Пловдиві?

Однією з головних пам'яток міста є стародавній театр Філіппополіса – один із найкраще збережених римських театрів у світі. Його звели наприкінці I століття нашої ери, а сьогодні він і досі приймає концерти, театральні вистави та оперні постановки. Не менш цікавою є центральна пішохідна вулиця Главната. Під нею розташований давньоримський стадіон, окремі частини якого відкриті для відвідувачів.

Стародавній театр Філіппополіса / фото Canva

Біля площі Джумая можна побачити археологічні розкопки, що демонструють рівень міста римської доби, а поруч із торговими закладами збереглися оригінальні мармурові трибуни стадіону. Також туристи можуть відвідати Римський форум – колишній політичний і торговий центр античного Філіппополіса.

Римський форум / фото Canva

Втім, історія Пловдива не обмежується лише римською епохою. На пагорбі Небет-Тепе збереглися залишки доісторичного поселення, яке існувало ще за кілька тисячоліть до нашої ери. Про османський період нагадують мечеть Джумая XV століття та годинникова вежа Сахат-Тепе, яка вважається однією з найстаріших на Балканах.

Чому Пловдив називають одним із найдоступніших і найбезпечніших міст Європи?

Попри свою багатовікову історію, Пловдив залишається одним із найдешевших історичних міст Європейського Союзу для туристів. Бюджетне проживання тут коштує приблизно від 35 до 60 доларів за ніч, вечеря в недорогому ресторані 8 – 12 доларів, а поїздка громадським транспортом близько 0,60 долара. Загалом витрати на подорож можуть бути приблизно на 60 – 70% нижчими, ніж у багатьох популярних містах Західної Європи.

Крім доступних цін, Пловдив також вважають безпечним для мандрівників. У місті проживає близько 300 тисяч людей, а рівень насильницької злочинності залишається низьким. Найбільш популярні серед туристів райони: Старе місто, квартал Капана та центральна пішохідна зона – усі регулярно патрулюються поліцією.

Водночас туристам, як і в будь-якому популярному напрямку, рекомендують дотримуватися звичайних заходів безпеки, адже іноді трапляються кишенькові крадіжки та інші дрібні правопорушення.