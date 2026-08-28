Прихований пляж Мексики, якого не видно з моря: щоб потрапити сюди, треба пропливти через тунель

Пуерто-Вальярта відоме своїми пляжами, однак неподалік є місце, яке може здивувати навіть досвідчених мандрівників. Воно розташоване серед островів Маріетас, де туристи також приїжджають заради дайвінгу, снорклінгу та спостереження за дикою природою.

Мова йде про Плайя-дель-Амор, або пляж коханця, розташований у Мексиці.

Де саме розташований прихований пляж Плайя-дель-Амор?

Плайя-дель-Амор розташований на архіпелазі островів Маріетас біля узбережжя Пуерто-Вальярта в Мексиці. Саме ці острови стали місцем, де сформувався незвичайний пляж, прихований усередині природного скельного утворення. Маріетас приваблюють туристів можливістю займатися снорклінгом і дайвінгом. Водночас архіпелаг є домівкою для великої кількості живих істот: від морських черепах і дельфінів до різноманітних птахів.

Історія самих островів також незвичайна. Вважається, що вони виникли внаслідок вулканічних вивержень багато століть тому. Згодом мексиканський уряд використовував цю територію для військових цілей. Ситуація змінилася після того, як група науковців, серед яких був дослідник Жак Кусто, виступила за збереження островів.

Їхній рух завершився тим, що Маріетас оголосили національним парком. Нині архіпелаг є об'єктом ЮНЕСКО. Сам Плайя-дель-Амор довгий час залишався фактично прихованим від широкої публіки. Однак згодом про нього почали більше розповідати туристи, а фотографії незвичайного пляжу поширилися в інтернеті.

Де розташований пляж Плайя-дель-Амор: дивитись на картах

Як потрапити на Плайя-дель-Амор?

Назва "прихований пляж" тут цілком виправдана. Дістатися до Плайя-дель-Амор безпосередньо із суші неможливо. Спочатку потрібно доплисти до островів Маріетас. Для цього туристи можуть вирушити на екскурсію, під час якої подорожують катамараном через прозорі блакитні води.

Але прибуття на острови лише частина маршруту. Щоб опинитися безпосередньо на пляжі, доведеться проплисти через природний скельний тунель завдовжки приблизно 12 метрів. Перед цим туристи проходять інструктаж із безпеки. Після цього можна вирушати до прихованої частини острова саме через тунель.

Як виглядає пляж Плая-дель-Амор / інстаграм malvil.mag

Що чекає туристів на прихованому пляжі?

Після проходження тунелю відкривається Плайя-дель-Амор – пляж, розташований всередині кругової лагуни. Його також пов'язують із великою кількістю живих організмів. Туристи можуть спостерігати за екзотичними птахами, а у воді досліджувати морське життя. А безпосередньо на пляжі можна роздивлятися незвичайні природні скельні утворення та відпочивати біля лагуни.