Найстаріше озеро Європи та місто 365 церков: чому до Північної Македонії дійсно варто поїхати

Хочете провести відпустку в Європі, але без натовпів Колізею і черг до Ейфелевої вежі? Ця маленька країна на Балканах може стати найкращим варіантом.

Мовиться про Північну Македонію, яка щороку набуває все більшої туристичної популярності. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про це докладніше.

Чому всі рано чи пізно поїдуть до Північної Македонії?

Північна Македонія здобула незалежність 8 вересня 1991 року після розпаду Югославії. Проте далі країна майже 28 років жила з тимчасовою назвою – через суперечку з Грецією щодо слова "Македонія" (у Греції є однойменна область).

Конфлікт усунули лише у 2019 році, і країна офіційно стала Республікою Північна Македонія. А задовго до всіх цих суперечок ці землі були серцем античного Македонського царства – батьківщини Філіпа II та Олександра Великого.

Географічно молода держава повністю вкрита горами, тут немає виходу до моря, зате є три великі озера і річка Вардар, що перетинає країну з півночі на південь. Площа невеличка – всього ледь за 25 тисяч квадратних кілометрів (це як Миколаївська область).

Населення Північної Македонії значно менше, ніж навіть у нашому Києві – це близько 2 мільйонів людей, третина яких мешкають у столиці Скоп'є. Цікаво, що країна увійшла до НАТО у 2020 році, а от щодо Євросоюзу має лише статус кандидата з 2005 року.

Головний туристичний скарб країни – місто Охрид на березі однойменного озера. Його занесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО аж за двома критеріями – як культурну і як природну пам'ятку, тобто це унікальний об'єкт навіть у світовому масштабі.

Кажуть, колись у місті було 365 церков – по одній на кожен день року. На жаль, більшість не збереглися, але навіть зараз на кожному кроці тут є середньовічна церква або монастир. Найвідоміша – церква Івана Богослова в Канео, що нависає просто над озером і є головним фотомагнітом країни.

Охридське озеро, до слова, є одним із найстаріших у світі. За оцінками вчених, йому щонайменше 1,3 мільйона років, і воно є домівкою для понад 200 ендемічних видів живих організмів, які не зустрічаються більше ніде на Землі.

Столичне Скоп'є ж – це місто контрастів. Тут поруч барокові фасади, османські мечеті, фортеця Кале та сучасні скульптури на площі Македонія, яка дивує навіть досвідчених туристів. До слова, Мати Тереза народилася саме у Скоп'є – тут є меморіальний будинок на її честь, який щороку приваблює тисячі туристів.

Неподалік столиці розташований популярний каньйон Матка з бірюзовим озером, печерою Врело та неторканою природою. А ще є Національний парк Маврово на заході країни, що пропонує гірськолижний відпочинок взимку та трекінг влітку. Саме там розташована знаменита з листівок наполовину затоплена церква Святого Миколая посеред штучного озера.

Важливо знати: ціни у Північній Македонії – одні з найнижчих у Європі, що робить країну ідеальним вибором для бюджетних мандрівників.

