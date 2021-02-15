Повністю вкрило льодом: шторм перетворив набережну Бердянська на зимову казку – дивовижні фото

Арктичний циклон, що вирує у Запорізькій області, повністю закував узбережжя у лід. Набережна курортного Бердянська після шторму вкрилася суцільною льодовою кіркою.

12 лютого у Запорізькій області відбулося сильне погіршення погодних умов: дощ, сніг, а також шквальний вітер.

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Ех, рано я в січні із зимою прощалася, – написала авторка світлин.

Набережна Бердянська повністю покрилася льодом / Фейсбук Tanya Cheremysina

Варто зазначити, впродовж доби 16 лютого тут на дорогах зберігатиметься ожеледиця, яку класифікують першим рівнем небезпеки. Тому рятівники Запорізької області продовжують надавати допомогу водіям на автошляхах, й радять вибирати безпечний швидкісний режим, адже при інтенсивних опадах на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях.

Додамо, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Вазіра Мартазірова розповіла, що з 20 лютого прогнозують різке потепління.