Відразу через 6 країн: у Європі відкрили унікальний туристичний маршрут

У Європі з’явився один з найдовших туристичних машрутів, який простягається через 6 країн. Стежка Wolf Trail, яка простягається на 3,5 тисячі кілометрів підійде тим, хто шукає особливий досвід у подорожах.

Wolf Trail несподівано об’єднала Балтику, Альпи й Адріатику в один маршрут, який більше схожий на багатомісячну пригоду, ніж на звичайну прогулянку, пише Time Out.

Що потрібно знати про стежку Wolf Trail?

Для тих, хто шукає не короткий вікенд, а справжній виклик із краєвидами, ночівлями та логістикою на пів року вперед – ця стежка вже стала новою туристичною спокусою.

Маршрут простягається на 3494 кілометри й проходить територією шести країн. У дорозі мандрівникам радять закласти від чотирьох до шести місяців, а сумарний набір висоти перевищує 78 400 метрів – це майже дев’ять підйомів на Еверест від рівня моря.

Стежка стартує з польського півострова Хель, далі тягнеться вздовж узбережжя Балтійського моря до Свіноуйсьця, а потім заводить мандрівників у Німеччину з її середньовічними містами та природними ландшафтами.

Після цього маршрут виходить до австрійських Альп, проходить район Інсбрука, Доломітові Альпи, Національний парк Триглав у Словенії і завершується в італійському Трієсті на узбережжі Адріатичного моря.



Маршрут Вовчої стежки / Фото з сайту Oboz.ua

Організатори радять вирушати в похід із квітня до вересня, щоб уникнути найскладніших погодних умов у високогір’ї. Для планування подорожі доступні GPS-маршрути у форматі GPX, які допомагають знаходити місця для ночівлі, поповнення запасів і офіційні кемпінги.

Досвідчена туристка перед відкриття повністю перевірила безпечність маршруту, логістику й інфраструктуру, тому вовча стежка має офіційний туристичний маршрут й дозволені місця для ночівлі.

Чому великі пішохідні маршрути стають новим трендом?

Створити пішохідну стежку для туристів Wolf Trail вирішила компанія Jack Wolfskin, яка просуває формат thru-hiking – багатотижневих безперервних походів із повним спорядженням. Відмінність цього маршруту від коротких полягає у тому, що всю дистанцію треба прохолити без транспорту, проте є можливість у населених пунктах зробити запаси їжі.

Саме тому новий маршрут так добре вписується в сучасну моду на довгі транскордонні подорожі. Вони вже приваблюють не лише витривалих мандрівників, а й тих, хто хоче прожити дорогу як окрему пригоду – з горами, морем, містами і відчуттям повного перезавантаження.

Вовча стежка ідеально поєднує в собі романтику багатомісячної мандрівки й безпеку для мандрівників. Автори проєкту мріють, щоб ця стежка полюбилась туристам й любителям активного відпочинку.