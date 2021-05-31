Пілот створює дивовижні фото міст, які надихають на мандрівки

33-річний Лі Мамфорд родом із Великої Британії. Він працює пілотом в одній з провідних азійських авіакомпаній. 6 років тому чоловік завів інстаграм, коли став пілотом. Але почав його розвивати як тревел-блог та наповнювати дивовижними світлинами.

Фото вже перетворилося з хобі у другу професію. За цей час кількість підписників значно збільшилась, а якість фото – зросла. Зараз на його акаунт підписано вже понад 19 тисяч людей.

До слова Літо без кордонів: Євросоюз готується до поступового відкриття туристичного сезону

Став пілотом, щоб подорожувати

Лі Мамфорд народився у Великій Британії. Коли йому було 6 років, сім'я переїхала до Гонконгу. Як розповів Лі, вони часто їздили на відпочинок по Азії, тому він виріс, пізнаючи різні традиції та культури. Це і пробудило бажання подорожувати.

Я завжди любив подорожі, і коли я здійснив свою мрію стати пілотом авіакомпанії, це дало мені численні можливості побачити одні з найнеймовірніших визначних пам'яток, які може запропонувати ця планета. Тоді я почав фотографувати, щоб повернути деякі з цих неймовірних спогадів,

– розказав пілот-фотограф у коментарі 24 каналу.

Він додав, що спочатку знімки були скоріше виключенням та святом. Але все змінилося: фотограф почав ставитися до своїх фото серйозніше та більше часу інвестував у технічну сторону виробництва вдалих знімків. Зараз у нього на "озброєнні" бездзеркальна Sony A7 та безпілотник DJI Mavic 2.

Робота у перервах між відпочинком

Лі Мамфорд жартома зазначив, що "у перервах між відпочинком проводить більшу частину своєї роботи, досліджуючи нові місця для фотографування". Тому його польоти та фотозйомки дуже добре поєднуються.

Наразі пілот-фотограф відвідав понад 40 країн світу. В інстаграмі він опублікував найбільше світлин з Норвегії, США, Великої Британії, Китаю та Шрі-Ланки. Але це далеко не весь перелік країн, де Лі Мамфорд зумів зробити приголомшливі знімки.

Пандемія вплинула як на світ, так і на мандрівника. Оскільки люди з усього світу були змушені сидіти вдома, вони частише дивилися фото та в Інтернеті. За останній рік кількість підписників у Лі значно збільшилась. З такими фото – це досить прогнозовано.

Крім того, Лі часом публікує поради до фото. Наприклад, арку Меза в штаті Юта краще фотографувати на світанку.

Я можу піднятися трохи вище. Це дозволяє мені шукати нові перспективи, які більшість людей зазвичай не бачать з рівня землі,

– розказав Лі Мамфорд.

І от, наприклад, знімок Гонконга з видом на оглядовий майданчик Джардін вже назвали шедевром.

Через пандемію фотограф має менше рейсів по світу, але дуже чекає на нові мандрівки.

"Сувора реальність стану нашої туристичної галузі, коли сотні туристичних автобусів залишаються на парковці в час тривалої пандемії. Я не можу дочекатися, коли мандрівки знову відновляться", – написав мандрівник під фото.

Сам фотограф, який вже побачив чимало дивовижних локацій, вважає Сідней одним із 5 найкрасивіших міст у світі. Тому в цьому місті він зробив чимало видовищних фото, які увійшли до його блогу.