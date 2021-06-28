Підземелля Колізею відкриють для відвідування: чим воно особливе

У Римі провели реконструкцію підземних тунелів, які називалися гіпогеем. Тут гладіатори та тварини чекали свого часу перед виходом на арену. Тепер у підземелля зможуть потрапити відвідувачі.

Реставрація гіпогею тривала 10 років. Її фінансував італійський будинок моди Tod's.

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Підземелля Колізею

Мережа гіпогеумів лежить під тим, що було ареною амфітеатру. В давнину вона була невидимою для глядачів. Її освітлювали свічками, проте через руйнацію землю навколо, ходи частково освітлюються сонячним промінням.

Підземні ходи розкопали у 19 столітті. Проте мережа ходів була відкрита для туристів лише частково. Протягом останніх 2 років понад 80 археологів, архітекторів та інженерів були залучені до проєкту реконструкції.

Тепер туристи можуть прогулятися по підземних коридорах по спеціально побудованій дерев'яній платформі, а потім на спеціальному ліфті піднятися на арену.

До 2023 року планують завершити реконструкцію. Тут мають облаштувати високотехнологічну сцену, на якій будуть проводити культурні заходи.