Під Івано-Франківськом розквітло понад 2 мільйони тюльпанів: кольорові фото

Від завтра, 7 травня, охочі зможуть відвідати долину тюльпанів, що в селі Чукалівці поблизу Івано-Франківська. Адже відбудеться офіційне відкриття.

Понад два мільйони тюльпанів на гектарі землі висадив Олександр Стратійчук. До слова, він підприємець, який першим почав садити тюльпанові поля на Буковині.

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Чоловік тривалий час працював у Голландії, по приїзду у 2005 році вирішив посадити тюльпанове поле, яке стало однією з найпопулярніших весняних фотолокацій Буковини. Але все змінив 2020 рік – карантин.

Річ у тім, що у зв'язку з жорсткими обмеженнями жодного відвідувача на поле у розважальному комплексі "Троя" не пустили. Чоловіку довелося зірвати мільйони тюльпанів на ділянці розміром півтора гектара.

Тюльпанове поле — це був досить прибутковий бізнес. У сезон його відвідувало до 10 тисяч людей щодня. Квітнули тюльпани впродовж двох тижнів, – розповідає Олександр Стратійчук.

Щоб висадити поле, він щороку витрачав понад 20 тисяч доларів. Ці гроші уклав і минулого року, але жодного прибутку не отримав. Тоді Олександр зрозумів, якщо залишиться ще на рік зі своїм бізнесом у Чернівецькій області, то це буде боргова бочка. Тому й вирішив висадити його в Івано-Франківській область, адже, за його словами, там ситуація дещо інша.

Під Івано-Франківськом розквітло тюльпанове поле / Фото: Лілія Бучак

вхідного квитка складатиме 50 гривень, вхід для дітей до 10 років – безкоштовний.