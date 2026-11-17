На південно-східному узбережжі таїландського острова Пхукет морська вода раптово забарвилася в червоно-бурий колір. Фахівці зафіксували масове розмноження мікроводоростей і закликали людей уникати контакту з водою.

Як повідомляє видання Thaiger, цвітіння мікроводоростей охопило ділянку завдовжки близько 150 метрів на узбережжі мису Лаем Пан Ва в районі Муанг Пхукет.

Які подробиці?

Фахівці державного морського дослідницького центру оперативно взяли зразки води для детального лабораторного аналізу.

Науковці встановили, що забарвлення моря викликане розмноженням мікроводоростей роду Alexandrium. Окремі види цього планктону здатні виробляти небезпечні токсини й накопичуватися в молюсках, хоча рівень токсичності поточної плями поки остаточно не підтверджений.



Таїланд / Bruno Coelho/Imago

Західні курорти острова залишаються безпечними для відпочинку

Дослідники закликали людей триматися подалі від берегової лінії на ураженій ділянці. Прямий контакт із такою водою загрожує появою відчутних алергічних реакцій та подразненням шкіри.

Офіційні служби наголошують, що попередження стосується виключно території біля мису Лаем Пан Ва. Усі популярні туристичні пляжі на західному узбережжі острова функціонують у звичному режимі та не зазнали впливу планктону.

Під час контрольних замірів 15 листопада 2026 року біологи зафіксували температуру води в діапазоні 32,4 – 32,9 градуса Цельсія. Показник pH склав від 8,24 до 8,36, а концентрація розчиненого кисню коливалася між 9,7 та 12,5 міліграма на літр.

Масове розмноження водоростей фіксують у всьому світі

Жодних випадків загибелі риби або інших морських мешканців на південному сході Пхукета наразі не виявили. Лабораторний моніторинг акваторії триває щоденно.

Сезонні спалахи мікроводоростей у 2026 році створювали проблеми не лише для Азії. З аналогічними природними явищами та бактеріальним цвітінням прибережних вод стикалися також курортні зони Карибського басейну, Мексики, американської Флориди й низка європейських островів.

Яке місто варте уваги в Таїланді?

У 2025 році Бангкок відвідали майже 57 мільйонів туристів, зокрема понад 24,9 мільйона іноземців. Це зробило його найпопулярнішим напрямком Таїланду.

Повна назва Бангкока складається зі 168 літер і вважається найдовшою у світі, хоча місцеві називають місто Крунг-Тхеп. Столицю також прозвали "Венецією Сходу" через численні канали. Ще одна особливість – різнокольорові таксі, відтінки яких позначають різних перевізників.