Перший внутрішній рейс: Bees Airline запускає польоти із Києва до іншого українського міста

Українська авіакомпанія Bees Airline раніше не здійснювала внутрішніх перельотів. Проте у квітні 2021 року отримала права на рейси із Києва до Львова, Одеси та Херсону.

Першим внутрішнім напрямком авіаперевізника стане Київ – Одеса. Як відомо, рейси здійснюватимуться з 14 жовтня.

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Розклад рейсів

Полетіти з аеропорту "Київ" (Жуляни) в аеропорт "Одеса" можна буде п'ять разів на тиждень – у понеділок, вівторок, четвер, п'ятницю і неділю. Перельоти виконуватимуться на сучасних літаках Boeing 737-800 Next Generation.

Київ – Одеса : 07:25 (виліт) – 08:25 (приліт);

: 07:25 (виліт) – 08:25 (приліт); Одеса – Київ: 16:00 (виліт) – 17:00 (приліт).

Вартість авіаквитків

Квитки стартують від 640 гривень в один бік та від 1280 гривень в обидва.

Найдешевший тариф Light передбачає перевезення тільки ручної поклажі розміром 55х40х23 сантиметрів та вагою 7 кілограмів.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті Bees Airline . Також слід скористатися пошуковими агрегаторами типу аvia.lowcost.ua, kiwi, чи skyscanner.

Зауважимо, раніше Державіаслужба України дозволила Bees Airline виконувати польоти за 12 чартерними та одним регулярним напрямками. Зокрема, із Києва до ОАЕ, а також з різних міст України до Єгипту та Кенії.