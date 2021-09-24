Першим внутрішнім напрямком авіаперевізника стане Київ – Одеса. Як відомо, рейси здійснюватимуться з 14 жовтня.
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Розклад рейсів
Полетіти з аеропорту "Київ" (Жуляни) в аеропорт "Одеса" можна буде п'ять разів на тиждень – у понеділок, вівторок, четвер, п'ятницю і неділю. Перельоти виконуватимуться на сучасних літаках Boeing 737-800 Next Generation.
- Київ – Одеса: 07:25 (виліт) – 08:25 (приліт);
- Одеса – Київ: 16:00 (виліт) – 17:00 (приліт).
Вартість авіаквитків
Квитки стартують від 640 гривень в один бік та від 1280 гривень в обидва.
Найдешевший тариф Light передбачає перевезення тільки ручної поклажі розміром 55х40х23 сантиметрів та вагою 7 кілограмів.
Зауважимо, раніше Державіаслужба України дозволила Bees Airline виконувати польоти за 12 чартерними та одним регулярним напрямками. Зокрема, із Києва до ОАЕ, а також з різних міст України до Єгипту та Кенії.