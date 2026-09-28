Ця помилка з паспортом, яка може зіпсувати подорож: що потрібно перевірити перед поїздкою

Перед купівлею квитків за кордон мандрівникам радять перевірити термін дії закордонного паспорта. Просто чинного документа може виявитися недостатньо, адже багато країн вимагають, щоб він залишався дійсним ще певний час після повернення.

Перед тим як купувати квитки, мандрівникам справді варто ще раз поглянути не лише на маршрут, а й на сам паспорт, пише AOL. Навіть чинний документ інколи не рятує від проблем на кордоні або під час реєстрації на рейс. Усе впирається в правила конкретної країни.

Скільки часу паспорт має бути дійсним?

У багатьох державах діє вимога, щоб паспорт залишався чинним ще кілька місяців після запланованого повернення. Найчастіше йдеться про три або шість місяців, і саме цей нюанс часто стає неприємною несподіванкою для туристів.

Наприклад, у країнах Шенгенської зони документ зазвичай має бути дійсним щонайменше три місяці після виїзду з Шенгену. В інших напрямках запас може бути ще більшим, а отже, перевірку краще робити заздалегідь, а не в день вильоту.



Перетинати кордон можна, якщо паспорт ще дійсний від 3 до 6 місяців / Фото Pexels

Що можуть перевірити ще до посадки в літак?

Проблема інколи з'являється ще в аеропорту. Авіакомпанія має право не пустити пасажира на борт, якщо документ не відповідає вимогам країни призначення. Ідеться не про формальність, а про реальну умову перетину кордону.

Тому перед подорожжю варто звірити не лише термін дії паспорта, а й інші вимоги для свого громадянства. Йдеться про візу або електронний дозвіл на в'їзд, наявність вільних сторінок і навіть стан самого документа.

Зверніть увагу! Найнадійніше перевіряти актуальні правила на сайті посольства або консульства країни, куди планується поїздка, а також уточнювати вимоги у своєї авіакомпанії.

Часто туристи відкладають перевірку паспорта до останнього моменту, а потім уже не встигають оформити новий документ, тому не варто надіятися на те, що якщо паспорт дійсний, до прикладу, найближчі 3 місяці. Для в'їзду до деяких країн документ має бути ще дійсним протягом певного періоду після запланованої дати виїзду чи в'їзду. Якщо ця вимога не виконана, мандрівникові можуть відмовити у в'їзді.