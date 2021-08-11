Перевірений хвилями: як живе маяк Керморван у Франції – атмосферні фото

На південному узбережжі Франції побудували маяк у 1849 році. Він слугував світочем лайнерам та торговельним кораблям понад століття, допоки його керування не перевели у дистанційний формат.

Маяк збудували на однойменному острові. Останні кілька десятиліть він приваблює чимало туристів, які прагнуть зробити видовищні фото.

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Маяк в Бретані

Західна точка французького узбережжя – мис Керморван. Маяк, який на ньому збудували, забезпечує судноплавство між Уессантом і муніципалітетом Ле-Конке. Висота споруди сягає лише 20 метрів. Але його потужне світло видно на 22 морські милі або на 40 кілометрів! Зараз ним керують дистанційно, але це не применшує романтичної атмосфери цієї місцини, перевіреної морською стихією.

У XX столітті тут побудували спеціальний міст для працівників. Їм був потрібен безпечний доступ до свого робочого місця у будь-яку погоду.

Маяк на півострові Керморван: чарівні фото / Фото Reddit