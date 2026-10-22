Зайва година у готелі: як працює чек-аут в ЄС у ніч переведення годинників

У ніч на 25 жовтня 2026 року в більшості країн Європи годинники переведуть на годину назад. Через це ніч стане довшою, а мандрівники зможуть довше поспати, не змінюючи звичного часу пробудження за годинником.

24 Канал розповідає, як працює система виселення в помешканнях зі смартзамками, чи впливає перехід на зимовий час на коди доступу та за яких умов гості можуть скористатися додатковим часом без доплати.

Як переведення годинників впливає на час виселення?

Вже цієї неділі, 25 жовтня, більшість європейських країн перейдуть із літнього на зимовий час. Стрілки годинників переведуть назад на одну годину, тому після 01:00 у частині країн знову буде 00:00 (але у Польщі, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії будуть переводити з 03:00 на 02:00).

В Україні годинники переведуть з 04:00 на 03:00. Це означає, що між вечірнім часом і ранком за місцевим годинником мине на 1 реальну годину більше, ніж у звичайну ніч.

Наприклад, якщо турист заснув о 23:00 і прокинувся о 08:00, то в ніч переходу на зимовий час він міг спати 10 годин, хоча за годинником минуло лише 9.

Проте важливо розуміти, що переведення годинників автоматично не змінює встановлений час виселення! Якщо в бронюванні зазначено, що потрібно залишити номер об 11:00, ця вимога залишається чинною за місцевим офіційним часом.

Як працюють смартзамки в апартаментах Airbnb?

В апартаментах із цифровими замками господар може налаштувати доступ до помешкання без особистої передачі ключів. Коли бронювання підтверджене, гість отримує унікальний код, який активується до початку перебування та дає змогу відчинити двері в потрібний час.

За інформацією Airbnb, під'єднані до платформи смартзамки можуть автоматично генерувати коди для гостей. Вони діють протягом перебування та втрачають чинність після виселення.

Але не всі цифрові замки під'єднані до Airbnb. Деякі господарі користуються сторонніми системами керування помешканнями, які самостійно генерують коди та визначають час їхньої дії. Тому конкретні налаштування залежать від системи, яку використовує власник.

Чи можуть гості отримати додаткову годину безкоштовно?

Airbnb передбачає можливість залишити код смартзамка активним ще деякий час після стандартного виселення. За замовчуванням термін його дії завершується через 30 хвилин після часу чек-ауту. Господар може змінити цей проміжок від 15 хвилин до 2 годин.

Коли в Європі переводять годинники?

За даними Time and Date, у 2026 році більшість європейських країн переходить на зимовий час у неділю, 25 жовтня. Якщо після переходу на зимовий час у Києві буде 09:00, у популярних туристичних напрямках час буде таким: