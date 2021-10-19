Складно знайти людину, яка б не знала, хто такі Леонардо да Вінчі, Ван Гог, Клод Моне, Пабло Пікассо чи Рембрандт ван Рейн. Цими знаменитими художниками захоплюється весь світ, а молоді живописці наслідують їх у своїх працях.

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Якщо ви теж поціновувач мистецтва, заплануйте відпочинок у містах, які славляться своїми виставковими залами із легендарними картинами. З усіх музеїв ми відібрали ті, які точно вразять не тільки знавців мистецтва, але й недосвідчених у цьому питанні туристів.

7 найкращих музеїв із картинами

Лувр, Париж



Знаменитий Лувр у Парижі / Фото з інстаграму @museelouvre

Почнемо з одного із найбільш відвідуваних та найстаріших музеїв – Лувру. Саме тут, за даними Вікіпедії, зберігаються близько 35 тисяч експонатів, серед яких – і зразки художнього мистецтва. Роботи Леонардо да Вінчі, Ежен Делакруа, Рафаеля Санті, Рембрандта ван Рейна і ще багатьох інших митців: впевнені, ви будете в захваті від побаченого.



Картина Паоло Веронезе / Фото з інстаграму @museelouvre

Зібрали легендарні картини у Парижі завдяки Франциску I та Людовіку XIV. Їхні колекції налічували понад 2 тисячі експонатів та стали основою для експозиції Лувру.

У музеї можна знайти "Портрет пані Лізи дель Джокондо" або ж знамениту "Мона Лізу" Леонардо да Вінчі. Ця картина є перлиною виставки та часто потерпала від спроб викрадення. Через це в Луврі не тільки посилили охорону, але й встановили куленепробивне скло, що захищає полотно від зловмисників.



"Мона Ліза" Леонардо да Вінчі / Фото з інстаграму @museelouvre

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Національна галерея, Лондон

Європейський живопис Великої Британії можна знайти у столиці держави – Лондоні. Саме тут розташована знаменита Національна галерея, якою пишається чи не кожен британець.



Національна галерея в Лондоні / Фото з інстаграму @nationalgallery

Відвідувачі галереї зможуть побачити понад 2 тисячі шедевральних робіт художників Західної Європи, починаючи від полотен XII і закінчуючи ХХ століттям. Особливу увагу працівники закладу приділили епосі Відродження, а тому поціновувачі мистецтва зможуть насолодитись роботами геніальних флорентійських і венеціанських митців того часу.

Окрім цього, картини розставлені так, щоб кожен зміг простежити еволюцію художнього мистецтва. На вас чекають геніальні праці да Вінчі, Рафаеля, Тернера, Рембрандта, Сезанна, Ван Гога, Ренуара, Моне, Рубенса, Веласкеса, Ван Дейка, Тіціана і Белліні.



Картини у Лондонській національній галереї / Фото з інстаграму @nationalgallery

Прихильники Рембрандта неодмінно мають відвідати галерею у Лондоні. Все тому, що саме тут є велика експозиція робіт митця – від "Портрету Саксії" до "Жінки". Виставлені і передсмертні картини Рембрандта.

Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк



Музей мистецтва у Нью-Йорку / Фото з інстаграму @metmuseum

Знаменитий музей у Нью-Йорку, на думку багатьох відвідувачів, – справжня "імперія мистецтва". У Метрополітені виставлено чимало творів художників, які вважались революційними.

Цікаво, що музей заснували американські бізнесмени ще у далекому 1870 році. Вони хотіли створити артпростір, де можна було захоплюватись мистецтвом і більше пізнати його. До ініціативи швидко долучились меценати, які жертвували твори знаменитих художників. Одним із найбільших вкладів зафіксували у 2013 році: тоді музею передали 78 робіт легендарних кубістів, серед яких – Пабло Пікассо. Загалом пожертву оцінили в 1,1 мільярда доларів.



Виставкова зала музею в Нью-Йорку / Фото з інстаграму @metmuseum

Найдорожчими картинами музею вважаються "Мадонна Ельба" Рафаеля та "Аристотель перед бюстом Гомера" Рембрандта. Окрім цього, тут виставлений автопортрет Ван Гога.



Автопортрет Ван Гога / Фото з інстаграму @metmuseum

Музей мистецтва Метрополітен вмістив понад 2 мільйони експонатів та охопив 5000-річну історію людства. Відвідувачі зможуть побачити цікаві експозиції з усього світу, картини, скульптури, обладунки, зброю тощо. А щороку до Метрополітену приходять всі топові селебрітіз на благодійний бал Met Gala.

Національний музей Прадо, Мадрид

Іспанія теж може похизуватись чималою культурною спадщиною. Такі геніальні художники, як Дієго Веласкес і Франсіско Гоя прославляють державу на міжнародній мистецькій арені. Тому й не дивно, що у Мадриді в Національному музеї Прадо виставлені одні з найвідоміших робіт цих митців.



Національний музей Прадо у Мадриді / Фото Вікіпедія

Усього іспанська галерея зібрала понад 7 тисяч картин і тисяча скульптур. Найбільше поповнення колекції було з 1819 року, коли король Фердинанд VII оголосив музей домом для найцінніших картин і скульптур Іспанії.

Зібрання картин Веласкеса, Гої, Ель Греко, Мурильйо – це не все, чим зможе вразити Національний музей Прадо. Тут також можна побачити роботи Боттічеллі, Тьєполо, Тінторетто та інших знаменитих митців.

Галерея Уффіці, Флоренція

Один із найстаріших музеїв світу розташований в італійській Флоренції. Тут, у знаменитій галереї Уффіці, зберігаються цінні картини та античні скульптури.



Галерея у Флоренції / Фото з фейсбуку @uffizigalleries

Найбільшою прикрасою виставки є унікальна колекція живопису епохи Відродження. Зокрема, у галереї можна побачити "Поклоніння волхвів" Джентіле да Фабріано, "Мадонну з немовлям і ангелами" Джотто, "Мадонну Доні" Мікеланджело, "Народження Венери" Сандро Боттічеллі.



Галерея у Флоренції / Фото з фейсбуку @uffizigalleries

Галерея старих майстрів, Дрезден

Виставкові зали Німеччини з легкістю вразять поціновувачів мистецтва. Це і не дивно, адже ще король Август II Фрідріх та його нащадок Август ІІІ зібрали чималу колекцію картин знаменитих живописців. Зараз ці твори зберігаються у Галереї старих майстрів, що у Дрездені.



Галерея старих майстрів, Дрезден / Фото Вікіпедія

Перлиною галереї є картина Рафаеля Санті "Сикстинська Мадонна", написана на початку XVI століття. Подейкують, що король Август ІІІ витратив не один рік, щоб здобути легендарне полотно та вивезти його до Німеччини. Коли ж картина опинилась у його палаці, той звелів встановити трон так, щоб з найкращого ракурсу розглядати роботу Рафаеля.



Сикстинська Мадонна / Фото Вікіпедія

Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького

В Україні також є галереї, які варто відвідати. Серед них – Львівська галерея мистецтв, розташована у палаці Лозинського.



Картинна галерея у Львові / Фото Lviv Travel

Тут можна побачити картини європейських художників XVI – XVIII століття. Зокрема, Тіціана, Гої чи Рубенса. Окрім цього, у відділі австрійських творів мистецтва виставлена картина Мартіно Альтомонте "Битва під Віднем", що зображує перемогу над турками-османами.



Картина "Битва під Віднем" / Фото Вікіпедія

Автор: Валерія Головачова, студентка ЛНУ імені Івана Франка