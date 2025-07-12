Життя без турбот на круїзному лайнері

Шерол Лейн усе життя мріяла жити на березі океану. Зрештою, її мрія здійснилася у старості. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на NBS Los Angeles.

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Після закінчення терміну оренди місця у будинку для літніх людей Шерол зрозуміла, що купити віллу на борту круїзного лайнера Villa Vie, який пропонує постійне проживання, обійдеться їй значно дешевше.

Жінка не розкрила, яку суму їй довелося заплатити за круїз, на якому вона може жити наступні 15 років. Однак відомо, що вілла з внутрішнім ремонтом на лайнері Villa Vie коштує від 130 тисяч доларів. Крім того, щомісяця слід оплачувати 3 тисячі доларів, аби покрити все проживання на лайнері: харчування, Wi-Fi, прибирання, прання, розваги та доступ до усіх зручностей, які є на лайнері.

Усі хатні справи, які ти виконуєш у житті? Уже виконані! Якщо ти запишеш свій список справ на аркуш паперу і викреслиш усе, що не є цікавим та веселим, то в результаті отримаєш життя, яке я маю тут зараз,

– розповіла пенсіонерка.

До речі, діти та онуки повністю підтримали рішення Шерол. Зараз жінка називає себе "людиною океану" та живе своє найкраще життя – насолоджується спокійними сніданками, відвідує щоденні активності та борту та виходить на прогулянки у портах.