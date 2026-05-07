"Сподобалось і дорослим, і дітям": чому печери Португалії варто побачити всім туристам бодай раз

Португалія відома не лише океаном і пляжами, а й вражаючим підземним світом, який часто залишається поза увагою туристів. По всій країні розкидані унікальні печери. Деякі з них сягають десятків кілометрів у довжину, інші вражають світловими отворами, підземними озерами та незвичайними геологічними формами.

Частину з них можна досліджувати під час екскурсій, а деякі стали справжніми туристичними локаціями завдяки незвичайним краєвидам і природній красі. Це ще одна причина, чому Португалія може здивувати навіть досвідчених мандрівників. 24 Канал розповідає найцікавіші деталі про такі локації.

Які печери Португалії варті уваги мандрівників?

Algar do Carvão

Це одна з небагатьох у світі вертикальних лавових труб, до яких можна спуститися пішки, розповідає Atlas Obscura. Печера утворилася приблизно 2 тисячі років тому після виверження вулкана Guilherme Moniz. Під час руху магми під землею лава шукала вихід назовні, формуючи природні тунелі та порожнини. Саме так і виник Algar do Carvão. Назва перекладається з португальської як "чорна вертикальна печера", що пов'язано з темним кольором вулканічної породи.

Всередині печери можна побачити великі вулканічні склепіння, зелену рослинність біля входу та озеро дощової води на самому дні. У сезон дощів його глибина може сягати близько 15 метрів, а в посушливі періоди водойма інколи майже повністю висихає.

Перші дослідники спустилися в печеру ще у 19 столітті, використовуючи лише мотузки. Згодом локацію відкрили для туристів, і сьогодні вона вважається однією з найцікавіших природних пам'яток Азорських островів.

Адреса розташування: Алгар-ду-Карван 9700-000 Angra do Heroísmo Терсейра, Азорські острови, Португалія.

Benagil Cave

Це одна з найвідоміших природних локацій узбережжя Алгарве та, без перебільшення, один із найефектніших гротів Португалії. Печера утворилася внаслідок багаторічної дії хвиль Атлантичного океану, які поступово вимивали породи у скелях.

Особливістю Бенагіл є величезний природний отвір у стелі печери, який туристи часто називають "оком". Саме через нього всередину потрапляє сонячне світло, створюючи неймовірні пейзажі та гру кольорів на піску й воді. Отвір виник через ерозію та обвалення м'якших вапнякових порід на верхівці скелі. Ще одна унікальна риса печери – це піщаний пляж усередині гроту.

Дістатися до нього можна лише з води, тому туристи найчастіше відвідують локацію на човнах, каяках або під час морських екскурсій. Найкращий час для відвідування – ранок, коли сонячне світло найкрасивіше освітлює печеру, а туристів ще не так багато. Через популярність локації колись тихе рибальське село Бенагіл перетворилося на один із головних туристичних центрів регіону Алгарв.

Адреса розташування: Benagil, 8400-401 Lagoa, Португалія.

Mira de Aire Caves

Це одна з найвідоміших і найбільших печерних систем Португалії, яка вражає масштабами та підземними пейзажами, розповідає MindTrip. Печера простягається більш ніж на 11 кілометрів і відома величезними залами, сталактитами, сталагмітами та підземними озерами. Для туристів облаштовані освітлені маршрути, які дозволяють безпечно досліджувати підземний світ.

Під час екскурсії відвідувачі спускаються приблизно на 100 метрів углиб печери, проходячи сотні сходинок серед природних кам'яних утворень, які формувалися тисячами років. Температура всередині печери протягом року залишається стабільною близько 17 – 18 градусів тепла, тому локація стала популярним місцем для відпочинку у спекотні дні.

Печери неймовірної краси, обов'язково для відвідування! Сподобалось і дорослим і дітям. Гід, дізнавшись що ми не місцеві, окремо для нас самих повторював всю інформацію англійською, за що йому велика подяка,

– пише відгук Andrii Furs.

Окрім геологічної цінності, печери також мають важливе екологічне значення, адже тут мешкають різні види кажанів. Мандрівники особливо відзначають атмосферне освітлення, масштаб підземних залів і можливість побачити один із найвражаючих природних об'єктів країни. Саме тому Mira de Aire часто входить до списків місць, які варто побачити у Португалії хоча б раз у житті.

Адреса розташування: проспект Доктор Лучано Хусто Рамос 470, 2485-050 Міра-де-Айре, Португалія.

