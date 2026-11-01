"Ворота у пекло": як виглядає ірландська печера Овейнагат і чому її боялися тисячі років

Землі графства Роскоммон тривалий час ховали свої древні кургани та містичні пам'ятки від очей мандрівників, адже більшість із них розташована на приватних фермах. Втім, відтепер шанувальники стародавніх легенд мають змогу розгадати таємниці однієї з найдавніших королівських резиденцій Європи.

Маршрут проклали на території Раткрогану – одного з найдавніших королівських комплексів Європи, історія якого налічує близько 5 500 років. Колись тут була столиця ірландської провінції Коннахт, а сьогодні серед зелених полів можна побачити сотні археологічних пам'яток. Як розповідає BBC, нова стежка дозволяє туристам відвідати місця, які раніше були важкодоступними через розташування на приватних фермерських угіддях.

Як легендарна печера Овейнагат пов'язана з виникненням Гелловіну?

Підземна печера Овейнагат, яку також називають "Воротами у пекло", простягається на 37 метрів углиб вапнякових порід. З давніх-давен її вважають порталом до кельтського потойбічного світу. За переказами, ця локація слугувала домівкою для богині Морріган – духа, що здатний змінювати подобу.

Як виглядає печера всередині: дивитись відео

Давні кельти вірили, що під час осіннього свята Самайн (яке починалося 31 жовтня, тобто у наш час – це Гелловін) межа між світом живих та потойбіччям ставала найтоншою. У цей час богиня та її істоти виходили з печери на поверхню. Щоб захиститися від небезпечних духів та залишитися непоміченими, місцеві мешканці почали маскуватися та перевдягатися.

Що насправді приховують древні кургани Раткрогану?

Археологічний комплекс охоплює площу 6,5 квадратного кілометра та налічує 266 стародавніх об'єктів. Серед них є:

40 поховальних курганів, включно з відомим "Цвинтарем королів";

форти залізного вік;

святині з природними джерелами;

ритуальні камені з давньоірландськими огамічними написами.

Центральний пагорб комплексу сягає 88 метрів завширшки та жодного разу не розкопувався. Втім, геофізичні дослідження показали, що всередині земляного насипу приховані залишки масштабних дерев'яних споруд. У них свого часу укладали угоди, відзначали національні свята та коронували ірландських правителів.

Раткроган / фото TripAdvisor

Раніше більшість курганів перебувала на закритих приватних пасовищах, тому туристи могли оглядати їх хіба що з вікон автомобілів. Тепер на стежці облаштували спеціальні драбини та переходи через кам'яні огорожі, що відкрило прямий доступ до раніше недоступних ділянок.

Кільцевий маршрут розрахований приблизно на 3 години ходьби. Він розпочинається біля головного кургану і проходить просто крізь діючі фермерські угіддя. Фермерська худоба продовжує випасатися на цих землях і цим самим допомагає зберігати древні вали від заростання. А щоб тварини не пошкоджували тисячолітні камені, на полях для них установили спеціальні чухалки (щоб корови чухалися об ці щітки, а не об стародавні археологічні пам'ятки та тисячолітні камені, руйнуючи їх).

Де розташований Раткроган: дивитись на картах