Не просто готель: чому ця історична вілла на озері Комо роками залишається мрією туристів

Деякі готелі приваблюють гостей розкішними інтер'єрами, інші мальовничими краєвидами чи бездоганним сервісом. Але є місця, які поєднують усе це настільки вдало, що перетворюються на справжні туристичні легенди.

Легендарний італійський готель Passalacqua на мальовничому озері Комо знову опинився в центрі уваги світової преси та знаменитостей. Цей розкішний маєток 18 століття пропонує гостям унікальну атмосферу приватності, де історичний шарм поєднується з сучасним шиком, а детальну історію його успіху розкрило видання Daily Mail.

У чому секрет популярності історичної вілли понтифіка?

Цей розкішний маєток розташований у величній віллі, яка свого часу слугувала резиденцією для Папи Римського Інокентія XI. Сьогодні ж Passalacqua – це камерний всесвіт усього на 24 унікальні номери, оточені сімома акрами бездоганних ландшафтних садів. Цей аристократичний рай пропонує гостям усамітнення за ціною від 1500 євро за ніч, і кожен цент тут виправданий до найдрібніших деталей.

Інтер'єри готелю буквально випромінюють багатство: стіни прикрашають історичні витвори мистецтва, а кімнати заповнені шовком, екстравагантними люстрами, мармуром, унікальним антикваріатом та вишуканими свічниками та дзеркалами з муранського скла.

Як виглядає Passalacqua: дивитись відео

Замість банальних гольф-карів гостей територією готелю возить чарівний вінтажний помаранчевий Fiat 500. Басейн розташований на садовій терасі з неймовірним видом на озеро, всього в кількох кроках від зимового саду – колишньої теплиці, яку дизайнери перетворили на стильний бар.

За гастрономічні задоволення відповідає Вівіана Варезе, одна з найвідоміших шеф-кухарок Італії. Гості можуть насолоджуватися невимушеними обідами на свіжому повітрі, романтичними вечерями з сезонних продуктів або навіть взяти участь в експромт-уроках із приготування автентичної пасти.

Зверніть увагу! Passalacqua отримав титул найкращого готелю світу на дебютній премії World’s 50 Best Hotels Awards у 2023 році, а також завоював престижні нагороди Best Boutique Hotel Award 2025 та Best Hotel in Europe 2025.

Як виглядає Passalacqua / фото TripAdvisor

Чому гості почуваються тут як у гостях у заможного друга?

Відома акторка Кіллі Гоуз нещодавно поділилася своїми емоціями у подкасті Travel Secrets, зазначивши, що це одне з найкрасивіших місць на планеті, де панує особлива домашня атмосфера.

Це неймовірно красиве місце, абсолютно все в ньому вражає. Тут є спа-центр, а також власний човен, на якому можна відправитися на прогулянку озером. Головний секрет у тому, що це місце зовсім не схоже на готель. Завдяки цьому ти миттєво розслабляешься і почуваєшся так, ніби приїхав у гості до дуже заможного друга,

– розповідає акторка Кіллі Гоуз.

Британський журналіст Пірс Морган, який завітав сюди на келих улюбленого напою, також не стримав емоцій, назвавши атмосферу готелю абсолютно прекрасною та такою, що перехоплює подих. Звичайні мандрівники у своїх відгуках на гугл одностайно підтримують зірок, описуючи перебування на віллі як справжній сон наяву та свято для всіх органів чуття.