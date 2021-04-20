Пасажири United Airlines хочуть 50 000 доларів за переляк від вибуху двигуна літака

Двоє пасажирів United Airlines вимагають від авіакомпанії компенсацію у розмірі 50 тисяч гривень. За їх словами, вони пережили неабиякий стрес через вибух двигуна літака.

Інцидент трапився 20 лютого 2021 року на Boeing 777-200, який здійснював політ з Денвера до Гонолулу. Як тільки літак злетів – пролунав вибух.

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Пізніше від двигуна почали відвалюватися фрагменти, а силова установка загорілася. Пілотам вдалося розвернути авіалайнер й посадити його в аеропорту вильоту через 24 хвилини.

Інтереси потерпілих представлятиме фірма Clifford Law, яка відома своєю участю в справі про катастрофу Boeing 737 MAX в Ефіопії у 2019 році.

Пасажири рейсу до Гонолулу думали, що це їх останній переліт. Уявіть, як вони дивляться у вікно літака і безпорадно спостерігають за пожежею двигуна, – прокоментував засновник юридичної фірми Роберт А. Кліффорд.

Він додав, що жах, який відчувають в той момент пасажири, ніби триває вічність.

Відзначимо, на борту літака під час польоту перебували 231 пасажир та 10 членів екіпажу. Дивом жоден пасажир не постраждав.