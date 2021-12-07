Пасажири аеропорту Гельсінкі зможуть перейменувати його на свою честь
Джерело:Finavia
Як повідомляє пресслужба компанії Finavia, кожен пасажир аеропорту Гельсінкі зможе тимчасово перейменувати його на свою честь. Розповідаємо, що відомо про спецпропозицію.
Акцію з перейменування аеропорту запустили з нагоди відкриття оновленого термінала 2.
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Для того щоб змінити назву аеропорту, потрібно лише зайти в мобільний застосунок аеропорту Гельсінкі та ввести своє ім’я. За кілька хвилин на фасаді терміналу з’явиться напис: "Аеропорт Гельсінкі імені (відповідне ім'я пасажира)".
Концепція передбачає гуртування всіх послуг під одним дахом. Особливо це зручно для транзитних пасажирів, коли часу на пересадку мало. Таким чином Гельсінкі прагне посилити позиції свого аеропорту як одного з головних транспортних хабів Північної Європи.
"Ми віримо, що аеропорти існують насамперед для пасажирів. Інакше що вони являтимуть собою без клієнтів? Ми пишаємося, що стали першим аеропортом у світі, який названий на честь вас, мене, нас усіх",
– заявила Катя Сіберг, яка відповідальна за маркетинг та сервіс у компанії Finavia.
У дизайні оновленого термінала використали природні матеріали, зокрема стелю зроблено з дерева. Ці рішення покликані презентувати фінську архітектуру та найкращі традиції скандинавського дизайну.