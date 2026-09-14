39 пляжів і до +26 у жовтні: який грецький острів ідеально підійде для спокійної відпустки

У жовтні на одному з грецьких островів усе ще можна розраховувати на теплу погоду, адже температура повітря може підніматися до +26 градусів. Водночас тут немає такого напливу туристів, як на знаменитих Санторіні чи Міконосі.

Йдеться про Парос у складі Кікладського архіпелагу, пише видання Express.

Чому Парос називають спокійною альтернативою Санторіні?

Попри красиві села та десятки пляжів, Парос значно менш переповнений, ніж його відомі сусіди Санторіні та Міконос. Тому тут можна отримати традиційний грецький острівний відпочинок без великих натовпів. Загалом на острові є 39 пляжів. Серед них як відокремлені майже безлюдні місця, так і великі пляжі з клубами та водними розвагами.

Парос, Греція / фото Canva

Ще одна перевага Пароса – це рельєф. Тут немає такої кількості крутих схилів і довгих сходів, як на деяких інших островах. Вулицями Парікії та Науси можна гуляти без виснажливих підйомів. Саме тому цей острів також називають ідеальним місцем для пенсіонерів.

Які місця варто побачити на Паросі?

Однією з головних пам'яток острова є Науса на північному узбережжі. Колишнє рибальське село сьогодні відоме мальовничою гаванню, бутиками та активнішим нічним життям. Для спокійнішої прогулянки підійде Лефкес – село на схилі пагорба, яке в раніше було столицею Пароса. Туристам радять приходити сюди вранці, до приїзду екскурсійних автобусів.

Як виглядає селище Науса: дивитись відео

Окрім цього, варто звернути увагу на Марпіссу, Продромос, Костос і Дріос. У цих селах проходять сезонні фестивалі, релігійні свята та громадські заходи.

Чому восени на Паросі особливо комфортно?

Клімат острова сприятливий майже протягом усього року. Із середини весни до середини осені тут багато сонця, тому цей період підходить для подорожі. У жовтні температура може сягати +26 градусів, тож осінь тут ще може залишатися теплою. Якщо хочеться більше тиші, можна вирушити на сусідній Антипарос. Менший острів підходить для одноденної поїздки, особливо коли Парікія та Науса стають більш людними.

Парос також зручно використовувати як базу для подорожей іншими островами Кіклад. Водночас для знайомства із самим островом може знадобитися автомобіль: таксі тут небагато, а орендована машина дозволяє самостійно їздити між його різними частинами.