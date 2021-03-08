Так й валіза не потрібна: пара залишила роботу заради оголених фото в подорожах і прославилася

Танцюристи з Бельгії і Шотландії покинули свою роботу, щоб подорожувати та робити фото з "родзинкою". Завдяки оголеним кадрам в спортивних позах – пара стала відомою у соціальних мережах.

Пара познайомилася під час роботи в танцювальній компанії в Іспанії. Їхній роман перетворився у справжнє кохання та спільні подорожі.

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Ще у 2019 році 29-річна Сілке Мюйс (Silke Muys) з Гента і 30-річний Кіран Шеннон (Kieran Shannon) з Глазго почали відвідувати різні країни. Спочатку вони просто мандрували, але в одній з поїздок поплавали в водоспаді голяка – так і виникло їхнє захоплення.

Закохані вирішили публікувати оголені світлини в Instagram на тлі різних пам'яток щоп'ятниці й називати це кадрами "Чудернацької п'ятниці". В результаті у пари з'явилися тисячі шанувальників з усього світу, які активно їх підтримують й навіть певною мірою наслідують.

Коли ми почали бачити в переважній більшості позитивну реакцію людей, ми стали ділитися нашим баченням частіше. Людям подобається, як ми підносимо боді-позитив і свободу, – поділився Шеннон.

Проте парі довелося перервати свої поїздки через COVID-19, однак за час пандемії вони встигли скласти 10-річний план з майбутніх подорожей. Пара хоче придбати будинок на колесах в Південній Америці й вирушити на ньому через весь континент до Аляски.