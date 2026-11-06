У центрі Мадрида встановили величезний чорний трикутник із камерами: навіщо він потрібен

Уявіть величезний чорний трикутник посеред історичної площі, всередині якого можна спостерігати за перехожими через камери. Саме така незвичайна конструкція з'явилася в центрі Мадрида.

Інсталяцію PANOPTICON створив іспанський міський художник SpY. Як пише видання designboom, її розмістили на площі Plaza de Cibeles, навпроти історичного Palacio de Cibeles. Проєкт присвячений темі цифрового стеження та приватності у громадських місцях. За допомогою цього проєкту автор досліджує, як відеоспостереження та цифрові технології змінюють сприйняття громадського простору й уявлення про приватність.

Як виглядає незвичайна інсталяція в Мадриді?

PANOPTICON має форму великого рівностороннього трикутника, кожна сторона якого сягає 20 метрів. Конструкцію повністю вкрили матовим чорним покриттям, завдяки чому вона різко контрастує з фасадом історичного палацу поруч. Через свої розміри споруда перекриває частину панорамних краєвидів на площі та впливає на рух пішоходів, змінюючи звичні маршрути пересування.

Як виглядає PANOPTICON / фото Ruben P. Bescos

Що можна побачити всередині чорного трикутника?

У нижній частині конструкції облаштували невеликі оглядові отвори, через які відвідувачі можуть зазирнути всередину. За ними розташовані монітори, під'єднані до камер відеоспостереження, встановлених вздовж верхнього краю споруди та біля її вершини.

Камери передають зображення навколишнього простору в реальному часі. На екранах можна побачити перехожих, автомобільний рух і будівлі навколо площі. Особливість у тому, що відвідувачі спостерігають за звичним міським життям із висоти, використовуючи не власний погляд, а зображення з камер.

Відвідувачі спостерігають за звичним міським життям із висоти / фото Ruben P. Bescos

Назва інсталяції відсилає до концепції паноптикуму британського філософа Джеремі Бентама. Це модель організації простору, за якої спостерігач може стежити за іншими людьми, залишаючись поза їхнім полем зору. Художник SpY переніс цю ідею в сучасний міський контекст, замінивши традиційну систему спостереження цифровими камерами та моніторами.

Завдяки цьому відвідувачі не просто бачать, що відбувається на площі, а й самі стають частиною експерименту зі спостереження. Інсталяція пропонує замислитися, наскільки звичними стали камери спостереження та як вони впливають на наше повсякденне перебування в місті.