Хороше грибне місце можна помітити здалеку: на які ознаки варто звертати увагу

Під час "тихого полювання" варто звертати увагу не лише на дерева навколо, а і на невеликі ділянки лісу, де зберігаються особливі умови. Зокрема, гриби можуть залежати від вологості, тіні та прохолоди, які формуються на окремих мікроділянках.

Про це йдеться у матеріалі коледжу лісового господарства Університету штату Орегон. Авторка матеріалу Лорел Шерман, фахівчиня OSU Extension, розповідає про значення так званих мікросайтів у лісі та пояснює, чому вони важливі, зокрема, для грибів.

Чому важлива вологість?

Гриби значною мірою залежать від наявності вологи. У матеріалі зазначається, що вони можуть складатися до 90% з води, тому достатня вологість ґрунту є необхідною умовою для їхньої появи. Якщо ґрунт пересихає, грибний міцелій може залишатися неактивним навіть тоді, коли за календарем уже настав сезон грибів. Тому в суху погоду варто звертати увагу на місця, де волога зберігається довше.

Де шукати прохолодніші та вологіші ділянки?

Одним із прикладів таких мікросайтів авторка називає ділянки біля великих повалених колод. У сухішому середовищі їхній затінений бік може бути прохолоднішим і довше утримувати вологу, ніж навколишня лісова підстилка.

Мікросайтами називають невеликі ділянки, умови яких відрізняються від навколишньої території. Це можуть бути місця біля повалених дерев, у невеликих западинах, під корою або поруч з іншими природними структурами.

Проте сам факт наявності поваленої колоди чи затіненої ділянки не означає, що там обов'язково будуть гриби.

Чому гриби не люблять високу траву?

Дослідження, опубліковане в журналі Biological Conservation, показало, що висота трави може впливати на плодоношення пасовищних грибів. Науковці провели польовий експеримент на ділянках, де росло понад 50 видів грибів, і порівняли різні режими скошування трави: коли її залишали заввишки 3 або 8 сантиметрів, косили в різний час або взагалі не косили.

Найбільше видів грибів та їхніх плодових тіл зафіксували на ділянках із коротким травостоєм близько 3 сантиметрів. Натомість на територіях, де траву не косили, плодових тіл утворювалося дуже мало. Дослідники зазначають, що висока рослинність може пригнічувати саме появу плодових тіл на поверхні, які ми звикли називати грибами.

Але це не означає, що висока трава повністю знищує грибницю. Міцелій може залишатися в ґрунті під густою рослинністю протягом тривалого часу, навіть якщо грибів на поверхні майже не видно. Тому для тихого полювання відкрита ділянка з невисокою травою може бути перспективнішою для пошуку плодових тіл, ніж місце з густою та високою травою.