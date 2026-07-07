Озеро Рудно на Волинській області отримало свою назву не просто так: ось що вона означає

Серед густих поліських лісів заховалася водойма, про яку знають далеко не всі. До неї веде вузька лісова стежка, а її назва пов'язана не лише з природою, а й із давньою історією краю.

Полісся багате на мальовничі озера, але деякі з них вражають не лише краєвидами, а і своїм минулим. Одне з таких озеро Рудно, яке є об'єктом природно-заповідного фонду. Як повідомляє RivneFish воно розташоване за два кілометри на південь від озера Срібниця та входить до території загальнозоологічного заказника "Соловичівський". Окрім неймовірної природи, водойма має ще одну цікаву особливість – подвійну назву та історію, що сягає кількох століть.

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Чому дорога до озера сама по собі стає частиною подорожі?

Озеро Рудно сховалося серед поліських лісових нетрів. Дістатися до нього можна лісовою стежкою, яка приводить до галявини. Звідти через вільшняки прокладена дерев'яна кладка, що веде просто до водойми. Саме озеро має розміри 423 на 270 метрів, а його максимальна глибина сягає шести метрів. Воно має неправильну форму, що нагадує вісімку, а надзвичайно чиста вода дозволяє побачити густий килим водяної рослинності.

Чому озеро Рудно ще називають Кабзінського?

Озеро має й іншу назву Кабзінського. Вона пов'язана зі шляхтичем Кабзінським, аптекарем із Ковеля, який придбав ділянку лісу разом із озером. Місцевість, де розташована водойма, має назву Рудники. На картах 30-х років 20 століття біля озера позначений фільварок, який, імовірно, належав саме цьому шляхтичу – Кабзінському або Кабжінському. Відомо, що він мав маєток у сусідньому селі Обеніжи.

Як виглядає озеро Рудно / фото RivneFish

Звідки походить назва Рудно?

Назва озера безпосередньо пов'язана з історією Полісся. Топоніми "рудня", "руда", "рудка" та похідні від них вказують на місця, де добували залізо з болотної руди. У словнику Олександра Цинкаловського "Стара Волинь і Волинське Полісся" налічується понад 80 назв, утворених від цих слів.

Такі назви виникали там, де болотна залізна руда забарвлювала ґрунти та воду у рудуватий колір. Пізніше, у 16 – 17 століттях, з'явилися і топоніми, пов'язані з руднями – невеликими підприємствами, на яких видобували й переробляли болотну руду. У книзі "Західне Полісся. Історія та культура" зазначається, що на Волині здавна видобували бурий і червоний залізняк, а також болотну руду.

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Паливом для рудень слугував ліс, тому його активно вирубували. На таких підприємствах працювали ковалі, рубачі, димарі та інші наймані робітники, які жили поруч із руднями й займалися видобутком та промиванням руди. Однак уже у другій чверті 19 століття залізорудне виробництво на Поліссі почало занепадати, зокрема через посилення конкуренції з боку великих російських заводів. Зараз же озеро Рудно приваблює не промислами, а своєю природною красою.

Де розташоване озеро: дивитись на картах.