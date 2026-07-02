Топ 3 озера Європи, де літній відпочинок не поступається морським курортам

Коли мова заходить про літню відпустку, більшість туристів насамперед думають про море. Однак в Європі є місця, які можуть подарувати не менш яскраві враження.

Європа славиться не лише своїми морськими узбережжями. На континенті розташовані десятки озер, які влітку перетворюються на справжні курорти. 24 Канал зібрав три найцікавіші локації, які варто розглянути для літньої подорожі.

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Де в Європі можна відпочити біля озера не гірше, ніж на морі?

Озеро Блед, Словенія

Без перебільшення, озеро Блед – одна з найвідоміших природних перлин не лише Словенії, а й усієї Європи. Розташоване серед Юлійських Альп, воно зачаровує бірюзовою водою, густими лісами та мальовничими гірськими вершинами, що створюють краєвид, схожий на ілюстрацію до казки. Саме тому Блед уже багато років залишається одним із найпопулярніших літніх напрямків країни.

Озеро Блед / фото Canva

Попри те, що озеро не має морського узбережжя, воно легко може стати повноцінною альтернативою пляжному відпочинку. У теплу пору року тут облаштовані місця для купання, є пляжі, дерев'яні пірси та зони для відпочинку, а вода настільки чиста, що в сонячну погоду набуває насиченого смарагдово-блакитного відтінку. Вздовж берега прокладено 6 кілометрів маршруту для прогулянок та велосипедну доріжку, яка дозволяє неспішно обійти озеро та побачити його з різних ракурсів.

Головним символом Бледа є невеликий острів посеред озера – єдиний природний острів Словенії. На ньому височіє церква Успіння Пресвятої Богородиці 17 століття, до якої ведуть знамениті 99 кам'яних сходинок. За місцевою легендою, якщо загадати бажання та задзвонити у церковний дзвін, воно неодмінно здійсниться.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці / фото Canva

Дістатися до острова можна традиційним дерев'яним човном плетна. Ще одна окраса озера – це середньовічний замок Блед, що височіє на стрімкій скелі приблизно за 130 метрів над водою. Це один із найстаріших замків Словенії, звідки відкривається один із найвідоміших панорамних видів у країні. Особливо красивим він стає на світанку, коли перші сонячні промені освітлюють озеро, гори та невеликий острів посеред води. Любителям активного відпочинку також буде чим зайнятися.

Неподалік розташована ущелина Вінтгар із дерев'яними настилами над бірюзовою річкою та водоспадами, а на пагорбі Стража працює літня санна траса, яка дозволяє помилуватися краєвидами та отримати порцію адреналіну. Крім того, навколо озера є кілька оглядових майданчиків, зокрема Мала Осойниця та Ойстриця, звідки відкриваються найвідоміші панорами Бледа.

Після прогулянок варто скуштувати місцевий символ – десерт Blejska kremsnita, або бледський кремовий торт. Ніжний листковий десерт із ванільним кремом уже давно став гастрономічною візитівкою регіону.

Озеро Аннесі, Франція

Якщо існує озеро, яке здатне змусити туристів відмовитися від відпочинку на морі, то це безперечно Аннесі. Розташоване в самому серці французьких Альп, воно вже давно має репутацію одного з найчистіших озер Європи. Вода тут настільки прозора завдяки природній фільтрації через вапнякові породи та численним гірським джерелам, що її часто порівнюють із мінеральною.

Озеро Аннесі / фото Canva

Озеро льодовикового походження простягається майже на 15 кілометрів і вражає не лише чистотою, а і краєвидами. З усіх боків його оточують альпійські вершини, а вздовж узбережжя розташовані затишні містечка, доглянуті пляжі та численні місця для відпочинку. У сонячну погоду вода набуває насиченого бірюзового відтінку, створюючи пейзажі, які легко можна сплутати з середземноморським узбережжям. Саме купання є однією з головних причин, чому щоліта сюди приїжджають тисячі туристів.

У літні місяці температура води зазвичай сягає близько 22 градусів тепла, а в особливо спекотні сезони може прогріватися і до 25 градусів тепла. Купальний сезон триває довше, ніж багато хто очікує: комфортно плавати можна навіть наприкінці вересня, а іноді навіть у жовтні. На відміну від моря, тут немає припливів, сильних хвиль чи солоної води. Це робить Аннесі чудовим місцем для сімейного відпочинку, плавання на відкритій воді та активного дозвілля.

Більшість пляжів мають пологий вхід у воду, у високий сезон працюють рятувальники, а багато локацій обладнані зонами для засмагання, дитячими майданчиками, пірсами та платформами для стрибків у воду. Ще одна особливість Аннесі – це можливість насолодитися озером не лише з берега. Тут популярні каяки, сапборди, вітрильний спорт, велосипедні маршрути вздовж узбережжя та плавання на відкритій воді.

Озеро Аннесі / фото Canva

Щороку 15 серпня озеро навіть стає місцем проведення одного з найвідоміших у Франції запливів на відкритій воді, де учасники долають дистанції від одного до десяти кілометрів. Втім, головна перевага Аннесі – це, звичайно, атмосфера. Тут легко знайти тихе місце, щоб насолодитися краєвидами, відпочити від міського шуму або просто поплавати, милуючись альпійськими вершинами, які відкриваються майже з будь-якої точки озера.

Озеро Гарда, Італія

Найбільше озеро Італії вже давно стало одним із найпопулярніших літніх напрямків країни. Гарда розташована між регіонами Ломбардія, Венето та Трентіно, неподалік від Мілана та Венеції. Завдяки м'якому клімату, чистій бірюзовій воді, середземноморській рослинності та мальовничим гірським пейзажам це місце більше нагадує морське узбережжя, ніж класичне альпійське озеро.

Озеро Гарда / фото Canva

Вздовж берегів Гарди розташувалися десятки курортних містечок, кожне з яких має власний характер. Одним із найвідоміших є Сірміоне – старовинне місто на вузькому півострові, яке славиться середньовічним замком Скалігерів, атмосферними вуличками та набережними. Не менш популярний Лімоне-суль-Гарда, де історично вирощують лимони. Тут вузькі провулки потопають у квітах, а невелика гавань із кольоровими човнами стала одним із найвпізнаваніших пейзажів озера.

Ще одним символом Гарди є Мальчезіне із величним замком, що височіє над водою, а також Ріва-дель-Гарда – це курортне місто, оточене горами, яке часто стає відправною точкою для знайомства з озером. Однією з головних особливостей Гарди є можливість подорожувати між містами поромами.

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З води відкриваються зовсім інші краєвиди на скелі, історичні центри та гірські вершини, а сама подорож перетворюється на окрему туристичну атракцію. Саме тому багато мандрівників відмовляються від автомобіля та досліджують узбережжя, пересуваючись озером.

Озеро Гарда / фото Canva

Відпочинок на Гарді не обмежується лише прогулянками історичними містечками. Тут обладнані пляжі для купання, можна орендувати човен, каяк або сапборд, займатися вітрильним спортом, кайтсерфінгом чи водними лижами. Навколишні гори також приваблюють любителів піших маршрутів і велопрогулянок, адже з численних оглядових майданчиків відкриваються панорами на все озеро.

Гарда відома і своєю гастрономією. На узбережжі працюють десятки ресторанів із традиційною італійською кухнею, затишних кафе та джелатерій. У Лімоне-суль-Гарда особливо популярні десерти, лимонний сорбет і місцевий лікер лімончелло, які вже стали гастрономічною візитівкою міста. Якщо вам досі здається, що справжня літня відпустка можлива лише біля моря, ці озера легко змінять таке уявлення!