У Канаді є озера з назвами "Ще одне", "І ще одне" та навіть "Дурне": що про них відомо

Канада вважається країною озер. За різними оцінками, тут налічується понад два мільйони водойм, тому серед офіційних географічних назв трапляються і досить незвичні.

Svitlana_eng опублікувала у соцмережі тредс добірку незвичайних назв канадських озер. У дописі йшлося про водойми This Lake ("Це озеро"), That Lake ("Оте озеро"), Another Lake ("Ще одне озеро"), And Another Lake ("І ще одне озеро") та Stupid Lake ("Дурне озеро").

Чому "Ще одне озеро" спочатку не хотіли визнавати?

Найцікавішу історію має Another Lake ("Ще одне озеро"), розташоване в канадській провінції Британська Колумбія. Як свідчать документи BC Geographical Names Office, таку назву запропонували ще у 1968 році. Однак уже наступного року її офіційно відхилили.



Another Lake / фото Svitlana_eng

У службових документах навіть зазначалося, що це "незадовільна назва", яка не використовуватиметься на офіційних картах. Втім, через два десятиліття ситуація змінилася. У 1990 році природоохоронці та місцеві жителі підтвердили, що назва Another Lake використовувалася щонайменше з 1946 року.

And Another Lake / фото Svitlana_eng

З огляду на багаторічне місцеве використання 13 грудня 1991 року її офіційно затвердили. Того ж дня офіційний статус отримало і сусіднє And Another Lake ("І ще одне озеро"), яке також розташоване в Британській Колумбії. Сьогодні обидві назви внесені до державного реєстру географічних назв Канади.

Що відомо про "Дурне озеро"?

Ще одна водойма, яка дивує своєю назвою, Stupid Lake ("Дурне озеро"). Воно розташоване у провінції Манітоба та офіційно внесене до Канадської бази географічних назв. Назву затвердили ще 9 лютого 1978 року. Водночас офіційні документи не пояснюють, чому озеро отримало саме таку назву, тому її походження залишається невідомим.



Stupid Lake / фото Svitlana_eng

Що з "Цим озером" та "Отим озером"?

Обидві водойми мають офіційний статус і внесені до Канадської бази географічних назв. Перше озеро розташоване в окрузі Кокрейн (Онтаріо) та отримало офіційний статус ще 6 грудня 1956 року, а друге в окрузі Рейні-Рівер (Онтаріо), його назву затвердили наприкінці 1962 року.

This Lake / фото Svitlana_eng

That Lake / фото Svitlana_eng

Водночас у державному реєстрі немає жодних пояснень, чому водойми отримали саме такі назви.