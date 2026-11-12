Навчали ще за часів князів: де в Україні працює університет із 450-річною історією

В Україні є університет, історія якого налічує понад 450 років. Тут студенти свого часу вивчали п'ять мов, опановували філософію, медицину та астрономію, а нині відвідувачі можуть побачити старовинні підземелля, монастирську криницю та колекцію рідкісних книг.

Йдеться про Острозьку академію, розташовану в місті Острог на Рівненщині. Це один із найдавніших освітніх осередків України, який має понад 450 років історії.

Яка історія Острозької академії?

Академію заснував у 1576 році князь Василь-Костянтин Острозький. Значні кошти на її розбудову надала його племінниця – княжна Гальшка Острозька. Заклад став першим вищим навчальним закладом східнослов'янських народів. Студенти опановували 7 вільних наук: граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, музику й астрономію. Також вивчали філософію, богослов'я та медицину.

Особливістю академії було й вивчення 5 мов: слов'янської, польської, давньоєврейської, грецької та латинської. Тут також поєдналися візантійська та західноєвропейська культурні традиції. Після тривалої перерви академію відродили у 1994 році. У 2000 році вона отримала статус національного університету. Сьогодні тут працюють 5 навчально-наукових інститутів, а студенти здобувають освіту за різними напрямами.



Василь-Костянтин Острозький / фото Вікіпедії

Що подивитися в Острозькій академії?

Для туристів працює музей історії Національного університету "Острозька академія". Він пропонує 3 екскурсійні маршрути:

Повна оглядова екскурсія – 2 години та 7 локацій. Передбачає відвідування історичних експозицій, кімнати пам'яті з монастирською криницею, підземель костелу 18 століття, студентсько-викладацького храму, академічного парку та бібліотеки.

– 2 години та 7 локацій. Передбачає відвідування історичних експозицій, кімнати пам'яті з монастирською криницею, підземель костелу 18 століття, студентсько-викладацького храму, академічного парку та бібліотеки. "Давня та новітня історія Острозької академії" – 1 година та 4 локації. Маршрут охоплює історичні експозиції, академічний парк і зовнішній вигляд наукової бібліотеки.

– 1 година та 4 локації. Маршрут охоплює історичні експозиції, академічний парк і зовнішній вигляд наукової бібліотеки. "Історія монастиря капуцинів" – 1 година та 4 локації. Відвідувачам показують кімнату пам'яті, монастирські підземелля, парк і храм із колекцією іконопису 18 – 19 століть.

Варто врахувати, що всі музейні експозиції розташовані в Старомонастирському корпусі. Інші корпуси університету до екскурсій не входять.

Скільки коштує екскурсія до Острозької академії?

Вхідний квиток до музею коштує 50 гривень для дітей, студентів і пенсіонерів та 100 гривень для інших відвідувачів. Окремо оплачується екскурсійне обслуговування.

Повна оглядова екскурсія:

для пільгових категорій 300 гривень за групу до 25 осіб або 500 гривень за групу від 26 до 40 осіб;

для інших відвідувачів 400 гривень за групу до 25 осіб або 600 гривень за групу від 26 до 40 осіб.

Екскурсії тривалістю 1 година:

для пільгових категорій 200 або 300 гривень залежно від кількості людей;

для інших відвідувачів 300 або 400 гривень відповідно.

Також можна замовити екскурсію англійською або польською мовами. Її вартість становить 400 гривень для пільгових категорій та 600 гривень для інших відвідувачів.

Як замовити екскурсію?

Музей приймає відвідувачів лише за попереднім замовленням за 1 – 2 дні до візиту. Екскурсії проводять із понеділка до п'ятниці з 9:00 до 18:00. Остання група може розпочати огляд о 16:00. Відвідати музей у вихідні та святкові дні також можливо, але замовлення потрібно зробити протягом робочого тижня, не пізніше 17:00 четверга, та узгодити точний час. Для запису можна зателефонувати за номерами:

+38 097 660 1280;

+38 093 204 8553.

Де розташована Острозька академія: дивитись на картах