Тут не переплачуєш за популярність: які райські острови обрати для доступного відпочинку

Мрієте про відпочинок біля моря, але не хочете витрачати на нього всі заощадження? Є острови, які пропонують красиві пляжі, незвичайні природні пам'ятки та місцеву кухню за доступнішими цінами. Розповідаємо, які напрямки варто розглянути для наступної подорожі.

Автор туристичного видання Travel Off Path Тайлер Фокс назвав 7 островів, де можна справді організувати бюджетну подорож.

Домініканська Республіка

Пуерто-Плата та Пунта-Кана приваблюють туристів пляжами, теплим морем і великим вибором курортів. Країна має перевагу перед багатьма невеликими карибськими островами: тут розвинене сільське господарство, тому залежність від імпорту продуктів менша, а витрати на харчування можуть бути нижчими.

Ще одна перевага – це конкуренція між готелями та доступніші авіаперельоти завдяки популярності напрямку. Щоб заздалегідь спланувати бюджет, можна розглянути готелі із системою "все включено", де проживання, харчування та напої входять у вартість пакета.

Порада: автор матеріалу рекомендує звернути увагу саме на Пуерто-Плату. На його думку, тут можна насолодитися красивими пляжами та морем, витративши менше, ніж на популярніших курортах півдня країни.

Пуерто-Рико

Острів поєднує історичну архітектуру, тропічні ліси та пляжі. У столиці Сан-Хуані можна познайомитися з місцевою культурою, а за межами міста досліджувати природні ландшафти. Серед природних пам'яток, які можна відвідати без значних витрат, – це національний ліс Ель-Юнке. На громадських пляжах також можна відпочивати біля океану без дорогих квитків.

Порада: не обмежуйтеся столицею. Автор радить орендувати автомобіль і вирушити до Рінкона на західному узбережжі. Там можна знайти невеликі заклади біля пляжів, де продають смачні місцеві страви.

Ямайка

Ямайка відома курортами із системою "все включено", однак острів має чимало можливостей для бюджетного відпочинку за межами готелів. Конкуренція між курортами північного узбережжя допомагає стримувати ціни, а місцева кухня та природні пам'ятки дають змогу цікаво провести час без дорогих розваг. Туристам варто звернути увагу на пляж Севен-Майл у Негрилі, де можна гуляти вздовж довгої берегової лінії, а також на водоспади Даннс-Рівер.

Порада: автор рекомендує скуштувати курку джерк – традиційну страву з прянощами, яку готують у невеликих придорожніх закладах. Щедру порцію можна придбати буквально за кілька доларів. Також він радить відвідати західну частину Негрила, відому прибережними скелями.

Косумель та Ісла-Мухерес, Мексика

Ці острови в Карибському морі можуть стати альтернативою Канкуну, де, за спостереженнями автора, ціни на проживання та харчування зростають. Дістатися до них із материкового узбережжя Рив'єри-Мая можна поромом. Косумель та Ісла-Мухерес приваблюють любителів морської природи, адже поблизу узбережжя розташовані коралові рифи.

Тут можна займатися дайвінгом і снорклінгом, а до деяких місць для спостереження за підводним світом можна дістатися безпосередньо з берега, а це дає змогу заощадити на приватних морських екскурсіях.

Порада: автор особливо рекомендує Косумель. Він радить орендувати скутер і досліджувати прибережну дорогу, зупиняючись у місцях для занурення. На його думку, самостійна організація дайвінгу може обійтися дешевше за поїздки на екскурсійних човнах.

Кюрасао

Острів розташований за межами основного атлантичного поясу ураганів, тому автор вважає його привабливим варіантом для подорожей наприкінці літа та восени. Однак це не гарантує повної відсутності негоди.

Для бюджетної відпустки тут можна обрати апартаменти з кухнею або невеликий гостьовий будинок. Такі варіанти дають змогу заощаджувати на проживанні та самостійно готувати їжу. Варто відвідати і столицю Віллемстад із яскравими історичними будівлями та набережною, внесеною до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Для любителів пляжного відпочинку на острові є затишні бухти, які місцеві називають "бокас".

Порада: автор радить прогулятися плавучим мостом королеви Емми у Віллемстаді на заході сонця. А щоб побачити більше пляжів і бухт, можна орендувати автомобіль. Для вечірнього відпочинку він рекомендує кафе біля води в районі Пітермаай.

Палаван, Філіппіни

Палаван підійде тим, хто готовий до тривалого перельоту заради мальовничих пейзажів. На відміну від дорогих курортів на кшталт Бора-Бора чи Мальдівських островів, тут можна знайти доступніші варіанти відпочинку. Особливо популярні морські екскурсії між островами.

Місцеві перевізники пропонують цілоденні тури на човнах зі свіжоприготованою рибою на обід. Також на Палавані є прибережні еколоджі, які можуть коштувати дешевше, ніж помешкання аналогічного рівня на дорожчих курортах.

Порада: у районі Ель-Нідо автор рекомендує вранці підійти до місцевих причалів і дізнатися про можливість орендувати приватний човен із капітаном. Це може бути вигідніше за бронювання через туристичні агенції, а також дає змогу відвідати мальовничі лагуни до прибуття великих екскурсійних груп.

Тенеріфе, Канарські острови, Іспанія

Тенеріфе, найбільший із Канарських островів, пропонує поєднання пляжного відпочинку та активних пригод. Тут є узбережжя з чорним і золотистим піском, вулканічні ландшафти, соснові ліси та маршрути для піших прогулянок. За один день можна вирушити в гори, проїхати через ліс і відпочити біля океану. А щоб не переплачувати за харчування, варто шукати заклади за межами великих туристичних комплексів.

Порада: автор радить вирушити на північ острова та знайти гуачінче – це невеликі сімейні заклади, які часто працюють у гаражах або на території ферм. Там подають традиційні страви і місцеве вино за доступними цінами.