Цей острів обертається навколо своєї осі, проте його походження досі залишається таємницею

Посеред заболоченої місцевості в Аргентині ховається природне утворення, яке з висоти нагадує величезне око. Та найбільше дивує не його форма: острів здатен змінювати положення у власному озері й обертатися навколо своєї осі.

У дельті Парани, неподалік Буенос-Айреса, розташований незвичайний острів Ель-Охо, пише Discover Wildlife. Він лежить посеред водойми та оточений болотистою місцевістю. Через майже ідеально круглу форму самого острова та озера навколо нього з повітря вся конструкція справді нагадує людське око.

Як знайшли загадковий острів?

Ель-Охо привернув особливу увагу у 2016 році, коли аргентинський режисер Серхіо Нойспіллер досліджував зображення Google Earth у пошуках можливих паранормальних явищ. Саме тоді він натрапив на незвичайне формування в дельті Парани та вирішив розібратися, що це таке.

Втім, Нойспіллер не був першим, хто знав про острів. За словами місцевих жителів, вони бачили його ще до того, як він став відомим ширшій аудиторії. Дехто навіть вважав, що це місце може бути пов'язане з давнім божеством. Знімки Google Earth дають змогу простежити історію острова щонайменше з 2003 року. Саме тоді його вже зафіксували на супутникових зображеннях. Водночас точний момент утворення Ель-Охо залишається невідомим.

Як рухається острів: дивитись відео

Коли Нойспіллер порівняв зображення острова за різні роки, він помітив ще одну незвичайну деталь: Ель-Охо не залишався на одному місці. Острів переміщувався всередині водойми та, що особливо дивно, обертався навколо власної осі.

Чому Ель-Охо може обертатися?

Ель-Охо має приблизно 120 метрів у діаметрі. Він складається переважно зі сплетеної трави, очерету та рослинних решток. Шари органічного матеріалу під ними надають конструкції плавучості, тому острів тримається на поверхні води. Саме тут і криється одна з особливостей Ель-Охо.

На відміну від звичайного шматка суші, він не є нерухомою частиною дна. Острів плаває у водоймі, а його рух, за припущеннями вчених, пов'язаний із течією, яка циркулює по озеру. Вважається, що ця течія змушує Ель-Охо поступово обертатися за годинниковою стрілкою.

Під час руху острів контактує з рослинністю на берегах водойми та поступово руйнує її. Саме цей процес, імовірно, допоміг сформувати майже ідеально круглі обриси як самого острова, так і озера навколо нього.

Де розташований острів: дивитись на картах

Чи є інші плавучі острови?

Плавучі острови самі по собі не є унікальним явищем. Подібні утворення можна зустріти в різних частинах світу, зокрема в Туреччині, Італії, Фінляндії, США, Демократичній Республіці Конго та Замбії. Зазвичай вони формуються зі скупчень водної рослинності. Коли водойма стає надто глибокою для коріння рослин, таких як очерет, рослинна маса може від'єднатися від дна та почати дрейфувати.

Такі плавучі ділянки стають своєрідними маленькими платформами і можуть бути середовищем існування для водних організмів. Проте Ель-Охо відрізняється від багатьох подібних островів. Його поверхня, за описами, напрочуд тверда, а сам острів не просто дрейфує, а обертається. Через це раніше з'являлися різні припущення щодо механізму його руху.

Одне з них пов'язувало Ель-Охо з так званими крижаними дисками – майже ідеальними круглими шматками льоду, які можуть обертатися у водоймах під впливом течій та інших природних процесів. За однією з версій, схожий механізм міг вплинути і на форму Ель-Охо: частина суші могла відокремитися, після чого рух води поступово стирав її краї та надавав острову круглої форми.

Інше припущення пов'язує рух острова з природним колодязем у болотистій місцевості. Така версія могла б пояснити плавний і послідовний рух Ель-Охо, однак залишає питання щодо незвичайної твердості його поверхні. Щоб дослідити явище детальніше, Нойспіллер звертався по допомогу до американського інженера Рікардо Петроні.

Як пише Explorerswed, вони планували зібрати 50 тисяч доларів на дослідження острова, проте необхідної суми досягти не вдалося. Тому таємниця Ель-Охо досі залишається не до кінця дослідженою.

Є й інше питання – життя на самому острові. Через обмеженість досліджень точно визначити, які саме тварини мешкають на Ель-Охо, складно. Однак з огляду на його розміри та навколишнє середовище припускають, що він може бути домівкою для певних видів. У дельті Парани трапляються річкові видри, широкоморді каймани, капібари та болотяні олені. Води навколо острова багаті на рибу та земноводних, а болотна рослинність створює середовище для комах, зокрема бабок і рівнокрилих бабок