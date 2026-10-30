Сотні ляльок на деревах, наче з фільму жахів: де розташоване це моторошне місце
Деякі туристи замість звичайних екскурсій обирають незвичайні та загадкові місця, які дарують гострі відчуття. Серед них – японське "місто-привид" і мексиканський острів, відомий численними страшними ляльками.
Гелловін щороку відзначають 31 жовтня, пише Interia Styl. Напередодні цього свята можна вирушити в подорож чи відкрити для себе найзагадковіші місця світу.
У цей період особливо цікаво відвідувати локації з моторошними легендами й містичною атмосферою. Такі поїздки допомагають відчути справжній дух свята й отримати враження, які відрізняються від звичайного туристичного відпочинку.
Які є найпохмуріші місця світу?
Японський острів, який за одну ніч став безлюдним
Хасіма розташований за 12 кілометрів від Нагасакі. Його часто називають "містом-привидом". Протягом десятиліть тут працювала підводна вугільна шахта, тож це місце стало одним з найгустонаселеніших місць у світі.
Працювати тут було доволі складно. Крім того, на крихітному острові проживало понад 5 тисяч людей. Однак коли запаси вугілля почали зменшуватися, робочих місць не залишалося, тож життя на Хасімі зупинилося.
Мешканці покинули острів за одну ніч, тому з 1974 року він залишається повністю покинутим.
На острові не живе жодна людина / Фото з сайту Interia Styl
Більшість будівель, де колись жили люди, залишаються закритими для відвідувачів. Усе через те, що вони перебувають у поганому технічному стані. Для любителів покинутих місць така локація може стати ідеальною, проте потрапити туди можна лише за допомогою авторизованих круїзів.
Сотні ляльок висять на деревах – ніби сцена з фільму жахів
У Мексиці є острів Ісла-де-лас-Муньєкас, який називають Островом ляльок. Цю локацію моторошною робить те, що дерева й будівлі прикрашені сотнями старих, зношених і понівечених ляльок.
Локація виглядає дуже моторошно / Фото National Geographiс
З місцем пов’язана досить страшна легенда. Власник острова Хуліан Сантана Баррера колись знайшов у каналі тіло потонулої дівчинки, а невдовзі знайшов ляльку, яка належала дитині.
Після такої знахідки дух дівчинки ніби почав його переслідувати. Тож для того, аби його задобрити, він повісив на дереві ляльку, а потім почав вішати їх ще більше.
Однак його історія життя теж має трагічний кінець. У 2001 році його виявили мертвим на тому ж місці, де він колись знайшов дівчинку. Тепер це місце вважається одним з найзагадковіших у Мексиці.