Цей острів у Норвегії міг стати першим у світі без часу: чому місцеві не підтримали цю ідею

У 2019 році невеликий острів у Норвегії прославився на весь світ завдяки пропозиції, яка здавалася фантастичною, – скасувати час. Історія швидко зацікавила туристів, але не всі місцеві жителі були в захваті від несподіваної популярності. То що насправді сталося на Соммарої?

Соммарой – це рибальське поселення за Полярним колом, де природні умови впливають на звичний ритм життя. Із 18 травня до 26 липня сонце тут не заходить за горизонт, а взимку настає полярна ніч. Саме ця особливість стала основою туристичної кампанії, яка зробила поселення відомим далеко за межами Норвегії. Журналіст BBC Ентоні Гем вирушив туди, щоб з'ясувати, чи справді на острові можна жити поза часом.

Як невелике норвезьке поселення захотіло скасувати час?

У 2019 році Соммарой опинився в центрі міжнародної уваги завдяки пропозиції стати першою у світі територією, де люди могли б жити без прив'язки до годинника. Ідея виникла через незвичайне природне явище: впродовж літа сонце не заходить за горизонт майже 10 тижнів. На знак підтримки задуму годинники почали вішати на міст поблизу поселення, а власник місцевого готелю передав представнику норвезького парламенту петицію з підписами жителів.

Як виглядає Соммарой влітку: дивитись відео

Міжнародні медіа швидко підхопили історію, представивши її як спробу громади відмовитися від звичного сприйняття часу. Однак згодом з'ясувалося, що кампанію організувало державне агентство Innovation Norway, яке займається просуванням туризму. Деякі жителі долучилися до ініціативи, але інші, за повідомленнями, навіть не знали про неї.

Коли роль агентства стала відомою, його керівник був змушений публічно перепросити. Згодом годинники зникли з мосту, а кампанія поступово втратила популярність. Частина місцевих не розуміла, як можна повністю відмовитися від часу, адже готелі мають визначати години заселення та виїзду, кафе – час роботи, а діти – відвідувати школу.

Як виглядає Соммарой взимку: дивитись відео

Чи справді на острові живуть поза звичним розкладом?

Щоб перевірити, як ця ідея працює на практиці, журналіст Ентоні Гем вирушив до Соммароя. Подорож залежала від точного розкладу: автобус відправлявся об 11:30, а якщо пасажир пропускав рейс, доводилося чекати до наступного дня. Приблизно за годину та 40 хвилин мандрівник дістався поселення, де мешкає близько 300 людей.

Влітку та на вихідних населення збільшується, адже норвежці приїжджають сюди відпочивати у своїх заміських будинках. Соммарой зустрічає гостей різнокольоровими оселями, невеликими гаванями та горами, вершини яких залишаються вкритими снігом навіть у середині літа. За порізаним фіордами узбережжям простягаються води Північної Атлантики.

Взимку у Соммарої настає полярна ніч (на фото полярна ніч у Норвегії) / фото Canva

Однією з перших співрозмовниць журналіста стала польська туристка Ева Качинська. Вона давно хотіла побачити опівнічне сонце, а новина про незвичайну кампанію зацікавила її ще більше. Вдома жінка веде насичене життя, тому перспектива кількох днів без постійних думок про час здавалася привабливою.

Проте спочатку вона відчула розчарування: магазини і ресторани зачинялися за графіком, а рецепція готелю не працювала вночі. Згодом туристка відклала телефон і почала більше розслаблятися. На її думку, сама розмова про час могла бути не менш важливою, ніж спроба відмовитися від годинників.

Інший мандрівник, нідерландець Воутер Де Віт, розповів, що напередодні опівночі купався в морі, хоча сонце все ще було над горизонтом. Без годинника йому було б складно визначити, котра година. Щоправда, вода виявилася доволі холодною.

Як місцеві жителі ставляться до незвичайної кампанії?

Місцеві жителі не надто охоче обговорювали історію 2019 року. Надмірна увага медіа та невдала комунікація з боку Innovation Norway залишили в частини громади неприємні враження. Деякі люди втомилися від того, що кампанія стала головною темою розмов про їхній дім.

Один зі співробітників готелю, який погодився говорити лише анонімно, пояснив, що спочатку ідея була просто веселою темою для розмов. Влітку життя на острові і без спеціальних ініціатив стає менш прив'язаним до розкладу. Якщо в магазині немає відвідувачів, власник іноді може зачинити його, щоб піти на риболовлю. Діти довше не лягають спати, адже наступного ранку їм не потрібно до школи. Багато людей перебувають у відпустках, тому загальний ритм життя сповільнюється.

Проте після міжнародного розголосу туристи почали постійно запитувати про скасування часу, відсуваючи на другий план інші особливості поселення. За словами працівника готелю, спочатку це не пішло на користь Соммарою. Однак через кілька років ситуація змінилася: інтерес до кампанії вщух, а життя повернулося до звичного ритму.

Під час перебування на Соммарої журналіст вирішив перевірити, чи можна відчути свободу від часу без спеціальних правил. Він установив будильник на 03:30, тихо залишив готель і вирушив на прогулянку. Вулиці були порожніми, навколо панувала тиша. Над водою літали чайки, а птахи з тепліших країв ходили мілководдям. Не було ані людей, ані чутного руху транспорту.

У цій тиші журналіст відчув несподівану ейфорію. Сонце високо стояло в безхмарному небі, хоча за звичними уявленнями в такий час мало бути темно. На коротку мить точна година справді втратила значення.

Мешканці Соммароя так і не скасували час, а магазини і готелі продовжують працювати за розкладом. Проте природні умови, тиша та спокій дають змогу бодай ненадовго інакше поглянути на повсякденність. Іноді для цього достатньо відкласти телефон, вийти до моря серед ночі і дозволити собі не думати про годинник.

Де розташований острів: дивитись на картах