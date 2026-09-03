В Європі є пляжі з рожевим піском: сюди можна їхати на море навіть в жовтні

Більшість європейських міст з початком осені стають прохолодними. У Лондоні, Парижі чи Амстердамі температура поступово знижується, а дощів стає більше. Проте є один середземноморський острів, який в жовтні ще приймає туристів.

Йдеться про острів Крит, де всередині осені температура досягає 27 ℃ тепла, пише Travel Off Path. Крит приваблює багатьох туристів теплою погодою, але крім цього тут ще й є пляжі з рожевим піском, стародавні міста та тисячолітні пам’ятки.

Чому Крит стає дедалі популярнішим?

Крит є найбільшим островом Греції. Останнім часом він демонструє помітне зростання туристичного попиту. До столиці Іракліону тепер приїжджають більше мандрівників, а оборот готельного сектору тут зріс за рік на 12%.

Іракліон є найбільш залесеним містом серед усіх грецьких островів. Тут проживає приблизно 180 тисяч людей. Туристи люблять відвідувати Кносський палац, що розташований неподалік від міста. Цьому археологічному комплексу близько 4000 років.



Так виглядає столиця Криту / Фото Pexels

Біля води знаковою пам’яткою Іракліона є масивна венеціанська фортеця XVI століття Кулес. Її характерними рисами є потужні кам’яні стіни, гарматні приміщення та зубчасті укріплення, що виходять до моря.

Після прогулянки містом можна долучитися до відпочинку місцевих жителівй сісти в одному з кафе, щоб замовити еспресо фредо та спостерігати за рибальськими човнами і поромами.

Де шукати рожевий пляж?

Однією з найвідоміших пам’яток Криту є Елафонісі. Це незвичайний пляж з рожевим піском, який відділяє лагуну від прозорої бірюзової води.

Елафонісі розташований приблизно за 70 кілометрів від міста Ханья. Дорога звідси займає майже 2 години.

Сюди радять прилітати у вересні, оскільки в цей час менше туристів та приємніша температура. Втім, навіть жовтень теж може підійти для відпочинку, якщо в розпал осіннього сезону захочеться тепла.

Ніжний рожевий пісок утворився з подрібнених мушель. Сюди люблять приїжджати сім’ї з дітьми завдяки мілким лагунам.

Що варто побачити в Ханьї?

Місто Ханья теж заслуговує на окрему увагу, оскільки це одне з найкрасивіших портових міст Криту.

Навколо венеціанської гавані розташовані старі будиночки пастельних відтінків, утворюючи своєрідну підкову. Саме ця архітектура надає місту особливої атмосфери та робить його одним з найбільш фотогенічних місць острова.



Ханья на Криті / Фото Pexels

На набережній також можна побачити мечеть Кючук Хасан XVII століття з характерним світло-рожевим куполом. А на протилежному боці є маяк, історія якого пов’язана з єгипетським періодом.

Поєднання красивих міст на Криті, теплої жовтневої погоди, доступної кухні та незвичайних пляжів, робить острів привабливим напрямком для завершення літнього сезону.