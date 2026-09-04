Цей острів розміром як 3 супермаркети, проте його розділяють між 2 країнами

Посеред Балтійського моря є крихітний скелястий острів, через який проходить кордон між Фінляндією та Швецією. Тут стоїть старовинний маяк, а під час сильного вітру хвилі можуть буквально накривати частину суші.

24 Канал розповідає цікаві деталі та історію острова Märket, з посиланням на матеріал фінського видання Yle.fi.

Чому Märket поділений між двома країнами?

Märket – невеликий скелястий острівець у північній частині Аландського моря. Його площа трохи перевищує 5 гектарів, а розміри становлять приблизно 350 на 150 метрів. Для порівняння, це приблизно як 3 великі супермаркети. Попри свої невеликі розміри, острів розділений між двома країнами: кордон між Фінляндією та Швецією проходить просто через Märket.

Його провели після війни 1808 – 1809 років, коли Швеція втратила Фінляндію на користь Росії. Цікаво, що фінський маяк спочатку опинився на шведській стороні кордону. У 1981 році межу змінили, а Швеції компенсували територію, яку займала будівля. У результаті навколо маяка утворилася незвична дугоподібна лінія кордону.

Острів Меркет /фото Гарріса Легома

Сам маяк збудували у 1885 році через небезпечні умови для судноплавства. Навколо острова багато шхер і підводних скель, а безпечний прохід для суден має лише кілька кілометрів завширшки. У цих водах зазнали аварій десятки суден.

Як маяк переживав шторми?

Будівництво маяка було надзвичайно складним. У травні 1885 року шторм зніс у море будівельні матеріали та бараки робітників. Будівельникам довелося понад 24 години перечікувати негоду в тісному човні. Того літа шторми ще двічі зупиняли роботи та завдавали матеріальної шкоди.

Попри це маяк завершили лише за 6 місяців. Сувора погода залишається характерною для Märket і сьогодні. Під час сильного вітру хвилі можуть перехльостувати через острів, тому залишати там речі небезпечно, а під час шторму пересуватися скелями заборонено.

Що сталося з маяком після 1977 року?

Märket постійно був населений до 1977 року, коли маяк автоматизували та останній доглядач залишив острів. Після цього приблизно 30 років він залишався без постійних мешканців. Волога, перепади температури та вітер швидко почали руйнувати будівлю. Регулярно приїжджали переважно радіоаматори.

У 2007 році Фінське товариство маяків орендувало острів у держави в обмін на його відновлення. Відтоді тут проводять ремонтні роботи, а сотні волонтерів допомагають зберігати старий маяк. Märket також цікавий своєю природою. Поблизу можна побачити колонії тюленів, а на скелях зупиняються перелітні птахи. Водночас острів залишається місцем із дуже суворими умовами, де життя значною мірою залежить від моря та погоди.

Де розташований острів: дивитись на картах