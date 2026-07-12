На цей острів у Греції очікує туристичний бум: відвідайте його раніше за всіх

Греція останніми роками переживає справжній туристичний бум – більшість островів країни влітку переповнені туристами з усього світу. Однак є один острів, який називають справжньою "прихованою перлиною", про яку от-от дізнаються усі.

Мовиться про острів Карпатос в Егейському морі. Тут, на противагу гамірним Санторіні і Міконосу, досі панує та сама острівна атмосфера спокою. Про те, чому цей острів варто побачити якомога швидше, розповідає Travel Off Path.

Чому Карпатос набирає популярності?

Карпатос – це другий за величиною острів архіпелагу Додеканес, який має понад 50 незайманих пляжів.

Зараз Карпатос є одним із найбільш обговорюваних грецьких напрямків у туристичних колах. У країні, яка так сильно постраждала від масового туризму, Карпатос залишається місцем, де острівне життя досі здається незайманим та автентичним, а узбережжя не є майданчиком для забудовників елітної нерухомості,

– зазначило видання.

На острові є невеликий міжнародний аеропорт, тож дістатися до нього можна прямим рейсом, наприклад, з італійської Верони, або ж летіти в Афіни і пересідати на внутрішній рейс до Карпатосу чи пором. Та найдешевше буде саме прямим рейсом з Верони – вартість перельоту в одну сторону стартує від 45 доларів.

Карпатос підійде для тих туристів, які цінують спокій, автентичну атмосферу і мандрівки. Море тут має неймовірний бірюзовий колір, а більшість пляжів нагадують листівки. Туристам точно варто відвідати білосніжний гальковий пляж Апелла, який розташований поміж скель. На березі є таверна, де можна смачно пообідати свіжими морепродуктами на грилі.



Apella Beach на острові Карпатос / Фото christoskontas

За 15 хвилин їзди від Апелли розташований пляж Кіра Панагія у мальовничій бухті. Над ним височіє побілена церква, дах якої має не синій колір, як на Санторіні, а насичений червоний. Вона має неймовірний вигляд на тлі синього моря.



Церква з червоним дахом на острові Карпатос / Фото Travel Off Path

Карпатос славиться не лише мальовничими пляжами, а й гірськими селами. Туристам варто спланувати подорож в Олімпос, який має пастельні будинки і неймовірні краєвиди.

Село Олімпос / Фото Travel Off Path

Карпатос – це ідеальний напрямок для втечі від міського галасу. На цьому острові дійсно можна відпочити душею. Однак зовсім скоро Карпатос може втратити цей шарм, адже все більше туристів дізнаються про нього. Тож експерти радять спланувати відпустку на Карпатосі вже найближчим часом.