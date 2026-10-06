Осінь у Європі: куди вирушити для незабутньої подорожі

Восени в Європі є чимало напрямків для подорожей, які цікаві не лише своїми осінніми пейзажами. У цей період можна поїхати до моря, відвідати популярні міста без літнього напливу туристів чи продовжити купальний сезон.

Travel Off Path зібрали кілька місць, які особливо добре підходять для осінньої поїздки. Серед них – теплий Тенерифе, спокійний Дубровник, а також популярний Санторіні, де у вересні та жовтні значно менше туристів.

Куди поїхати восени?

Тенерифе, Канарські острови, Іспанія

На Тенерифе осінь зовсім не така, до якої звикли у більшості країн Європи. Завдяки розташуванню неподалік від узбережжя Західної Африки на острові протягом року зберігається тепла погода, тому він підходить для тих, хто хоче продовжити сезон відпочинку біля океану.

Тут можна поєднати пляжний відпочинок з природними маршрутами. До прикладу, ранок провести на узбережжі з чорним вулканічним піском, а після такого обіду вирушити до національного парку Тейде, щоб побачити лавові поля, які нагадують іншу планету.

Тенерифе поєднує природні локації з іспанською культурою та розвиненою туристичною інфраструктурою. Тут мандрівники можуть отримати атмосферу літньої відпустки навіть тоді, коли в інших частинах Європи вже холодно.

Дубровник, Хорватія

Восени Дубровник зовсім інший, ніж у розпал літа. У високий сезон Старе місто заповнюють безліч туристів з круїзних лайнерів, а спека ускладнює тривалі прогулянки.

Восени ж ситуація змінюється: круїзні лайнери залишають місто, температура стає комфортнішою для прогулянок, а на вулицях значно спокійніше.

Місто розташоване на березі Адріатичного моря. Мандрівникам радять запланувати прогулянку міськими мурами за кілька годин до заходу сонця. У цей час м’яке золоте світло підкреслює дахи та сині вапнякові вулиці.

Санторіні, Греція

Влітку Санторіні наповнений величезною кількістю туристів, високими цінами та спекою. Наприкінці ж вересня і в жовтні острів стає значно спокійнішим, хоча море все ще залишається достатньо теплим для купання.

Особливо помітна різниця в Ії. Якщо влітку за найкращі місця для спостереження за заходом сонця доводиться буквально боротися, восени можна значно спокійніше насолоджуватися знаменитими краєвидами.

Білі будинки та блакитні куполи розташовані на краю затопленого вулканічного кратера, створюючи той самий пейзаж, заради якого туристи приїжджають на Санторіні.

Алгарве, Португалія

Південний регіон Португалії Алгарве відомий золотими пляжами та високими морськими скелями. У жовтні основна частина літніх туристів залишає курорти, однак тепла погода все ще зберігається, а сонце продовжує прогрівати узбережжя.

Проте восени Атлантика стає активнішою, тому період підійде для тих, хто любить серфінг чи прогулянки біля океану.

Однією з найвідоміших природних локацій регіону є морські печери Бенагіл. Восени до них можна вирушити на невеликому човні і не витрачати час на боротьбу за вільне місце на переповненому пляжі.

Для активних мандрівників підійде маршрут «Сім висячих долин». Він проходить вздовж краю прибережних скель і вважається одним з найкращих європейських маршрутів для трейлранінгу.