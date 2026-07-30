Край, який вабить туристів з усієї України: де народився Олесь Санін – режисер фільму "Довбуш"

Олесь Санін народився на Волині у Камені-Каширському 30 липня 1972 року. Саме тут, поруч із лісами, болотами та озерними краєвидами, можна побачити місця, де природа продовжує вражати своїми масштабами, а оку є де відпочити від міської метушні.

Камінь-Каширський не належить до тих міст, які першими спадають на думку туристові. Втім, гляньмо на цю локацію з інакшого боку. Нехай вона стане відправною точкою для дослідження Полісся, рідного краю режисера стрічки "Довбуш", яка набула шаленої популярності серед українських глядачів. Що ж варто подивитись тим, хто вирішив відвідати малу батьківщину Олеся Саніна? Розберімось разом з 24 Каналом!

Шацький національний природний парк

Якщо їхати від Каменя-Каширського далі на північний захід Волині, у фокус неминуче потрапляє Шацький національний природний парк. Це один із найсильніших природних магнітів регіону. Одна з його перлин – Шацькі озера – унікальний водно-болотний комплекс, до складу якого входять понад два десятки окремих мальовничих озер із чистою водою.

Тут головні зірки маршруту – озера Світязь та Пісочне, які можуть похизуватись піщаними пляжами, розвиненою інфраструктурою для відпочинку та великим вибором житла й розваг.

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Для тих, хто любить не тільки лежати на березі, а й іти далі, у парку є еколого-пізнавальна стежка "Три озера" завдовжки 5,8 кілометра. Вона пролягає повз береги Пулемецького, Климівського та Малого Чорного озер. Влаштуйте собі своєрідну маленьку експедицію в серце поліської водної стихії.

Шацький край цікавий не лише природою. Офіційні матеріали парку нагадують, що люди біля Шацьких озер жили ще 10 – 12 тисяч років тому, а давнє заселення цієї території підтверджують археологічні знахідки на березі озера Світязь, на схід від селища Шацьк, поблизу озера Соминець.

Крім того, рекомендуємо відпочити на озері Острів'янське. На його березі стоїть церква святої Варвари, збудована в стилі козацького бароко на початку XVIII століття.

Маневиччина – місток до поліської тиші та давніх шляхів

Не менш цікавою для подорожі є Маневиччина. Серед об'єктів, на які там радять звернути увагу, – Домініканський костел 1639 року, нині діючий Хресто-Воздвиженський Чарторийський чоловічий монастир у Старому Чарторийську, Свято-Михайлівський храм 1691 року в Карасині, Свято-Преображенський храм 1600 року в Четвертні, а також дзвіниця цього храму і дзвіниця храму Різдва в Троянівці.

До того ж у Маневичах збереглася старовинна будівля вокзалу, зведена 1905 року; вона має статус пам'ятки архітектури місцевого значення.



Вокзал у Маневичах / Фото Travels.in.ua

Маршрут поблизу малої батьківщини Олеся Саніна не обмежується однією лише локацією. Камінь-Каширський дає точку відліку, а довколишня Волинь відкриває цілий всесвіт – від Шацьких озер із їхньою кришталевою водою та стежкою "Три озера" до Маневиччини з її літописними коренями, храмами й старим вокзалом. Усе це – одна велика поліська мозаїка, де природа, історія і людська пам'ять доповнюють одна одну.

Для мандрівника це означає просту річ: їхати сюди варто по тишу, яка лікує, і краєвиди, що ваблять у будь-яку пору року. Не обмежуйтесь лише Шацькими озерами, адже Волинь прекрасна та однозначно заслуговує на те, щоб ви її відкрили для себе!