Тільки сьогодні 20% знижки на польоти до кінця літа: Wizz Air влаштував швидкий розпродаж

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air запустила одноденну акцію – 20% знижки на рейси до кінця літа. Акційні пропозиції розповсюджуються на польоти до 31 серпня.

Знижка застосовується до тарифу і обов'язкових зборів та не покриває адміністративний збір і послуги, які докуповуються окремо і не входять в обраний тариф. Забронювати квитки можна до кінця сьогоднішнього дня на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

Читайте також Нестандартний кемпінг: 5 глемпінгів, в які найкраще вирушити всією сім'єю на вихідні

Перед покупкою варто перевірити, чи дозволений вам в'їзд в країну, яку прямуєте, й враховувати факт того, що правила закордонних поїздок можуть змінитися в будь-який момент.

Квитки Wizz Air безповоротні

У тому випадку, якщо пасажир не полетить через нові адміністративні обмеження, але авіакомпанія виконає цей рейс – квиток "згорить".

Саме тому авіаперевізник радить оформляти платну послугу Wizz Flex, яку можна замовити тільки під час купівлі квитка. Її вартість від 5 до 18 євро за кожен рейс і кожного пасажира.

Така послуга дозволяє скасовувати квиток і отримувати 100% його вартості на Wizz-рахунок. Далі ці кошти можна використовувати для бронювання нових квитків і послуг лоукостера.

Крім того, Wizz Flex пропонує ще одну опцію – зміна дати вильоту і маршруту необмежену кількість разів без оплати штрафу. Однак, якщо новий квиток дорожчий, авіакомпанія виставить рахунок на доплату.

Падіння цін на авіаквитки Wizz Air

Голова найбільшого в Центральній Європі лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді спрогнозував падіння цін на авіаквитки найближчим часом. Він пояснив, що зараз більше пропозиції, ніж попиту. Але основний заробіток компанія отримує через продаж додаткових послуг.

Він додав, що за фінансовий рік у 2020 – 2021 пасажир в середньому витрачав близько 72,5 євро. З них 32 євро – за квиток, а решта – на додаткові послуги. Роком раніше це співвідношення було 37,7 євро до 31,3 євро на користь ціни квитка.