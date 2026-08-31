Найгірша помилка мандрівників у подорожах: це може зіпсувати відпочинок

Подорожі є приємним процесом, але навіть добре спланована поїздка може обернутися стресом. Часто проблеми починаються ще до відправлення – під час зборів валізи.

Дослідження компанії Global Rescue, що спеціалізується на допомозі мандрівникам у ризикових і кризових ситуаціях, розповіло про одну найбільш поширену помилку, пише Euronews.

Що створює стрес у поїздках?

Йдеться про надмірне пакування валізи, яка для 74% учасників опитування вважається справжньою помилкою. Перед відпусткою нам здається, що потрібно взяти більше речей, але на практиці ми одягаємо лише половину з того, що взяли.

Зайві речі у валізі стають джерелом незручностей. Значне пакування багажу створює не лише стрес, але й зайву вагу. Важкий багаж може погано позначитися на фізичному стані людини під час пересування.

Важкий багаж збільшує втому, погіршує рівновагу та підвищує ризик падінь, розтягнень під час пересування в аеропортах, круїзних терміналах, брукованих вулицях або пересічених стежках,

– зазначив експерт Ден Річардс.

Значна кількість сумок уповільнює пересування й швидше виснажує людину. Можливість швидко рухатися часом може бути потрібнішим, ніж вміст валізи із зайвими речима.



Перевантажена валіза створює стрес / Фото Pexels

Які ще помилки роблять туристи?

Крім надмірного пакування, туристи відзначають ще кілька значних помилок в подорожах.

19% учасників опитування назвали великою помилкою бронювання надто коротких пересадок. Через маленький запас часу між рейсами подорож може стати дуже стресовою через поспіх.

10% туристів шкодують про те, що складають досить щільний маршрут, не залишаючи часу для перепочинку. А от ще 8% учасників назвали проблемою відсутність офлайн-карт чи цифрових копій документів і бронювань, завантажених заздалегідь.

Які туристичні хитрощі зможуть допомогти?

Найпопулярнішою порадою стало використання смарт-міток у зареєстрованому багажі. Цей спосіб є улюбленим туристичним лайфхаком 31% туристів. Ще 16% відзначили, що надсилають собі на електронну пошту цифрові копії паспортів та інших документів, що посвідчують особу.

Щоб зменшити розмір багажу, слід скручувати одяг у рулони, а не складати традиційним способом.