У Рим всього на день: маршрут від місцевої гідеси для знайомства з містом

Рим – місто, для якого одного дня начебто замало. Тут стільки відомих пам'яток, атмосферних вулиць і місць із багатовіковою історією, що спроба побачити все за коротку поїздку може перетворитися на виснажливий марафон. Але щоб відчути характер столиці Італії, достатньо й одного дня, якщо правильно скласти маршрут і не витрачати час на зайві переїзди.

Українка Ганна, яка працює гідесою у Римі й веде свій тікток-блог @ganna.guide.in.rome, розповіла, як провести один день у столиці Італії, щоб не пропустити найважливіше і насолодитися містом.

Як провести один ідеальний день у Римі?

Прогулянку містом слід розпочати з Колізею. Рано-вранці тут майже нема людей, тож це ідеальний час, щоб насолодитися неймовірними краєвидами з пагорба і зробити фото з різних ракурсів. Усього за кілька кроків від Колізею розташована Арка Костянтина – найбільша тріумфальна арка Рима. Її збудували у 315 році на честь перемоги імператора Костянтина Великого в битві біля Мульвійського мосту.

Арка Костянтина у Римі / Фото Chira Igor

Далі слід пройтися до Капітолійського пагорба – головного з семи пагорбів Рима. Тут можна побачити Капітолійську вовчицю та помилуватися видом на Римський форум. Звідти гідеса радить спуститися до жвавої площі Piazza Venezia та піднятися на монумент Vittoriano. Вхід у нього є безкоштовний, платний лише верхній ярус. З монумента відкривається панорама на всі 360 градусів. Тут навіть можна випити кави з видом на Колізей.

Вид на місто з Vittoriano / Фото Lorenzo Tosetti

Наступна зупинка – внутрішній дворик Palazzo Venezia, де можна насолодитися тишею посеред міста і помилуватися красивим фонтаном. Після короткої перерви прямуйте до фонтану Треві.

Тут без туристів ніяк. Цей факт потрібно прийняти і прийти, щоб кинути монетку, аби повернутися до фонтану,

– пояснила гідеса.

Вона також порадила пообідати біля фонтану. Якщо хочеться італійської кухні, то чудово підійдуть ресторани Agrodolce та Hosteria Romana. Щоб спробувати трюфелі, можна завітати у Colline Emiliane.

Фонтан Треві у Римі / Фото Pinterest

Colonna di Marco Aurelio – це одна з найцікавіших античних колон Рима, рельєф якої розповідає про війни Марка Аврелія. Недалеко від неї розташований бароковий храм Chiesa di Sant'ignazio di Loyola. Обов'язково треба зайти в середину і порозглядати розпис на стелі.



Барокова перлина Рима / Фото Sebastian Valcarce

Наступна зупинка – Пантеон. Квитки краще купувати на сайті заздалегідь. Це можна зробити й на місці, але влітку та на вихідних тут часто бувають черги. Після прогулянки гідеса радить завітати на каву у Tazza d'Oro або Ginger Pantheon, а потім скуштувати джелато в Gunther.

Далі у маршруті – внутрішній дворик Palazzo della Sapienza. Тут можна побачити одну з найвідоміших барокових споруд Франческо Борроміні. А після того вирушити на площу Piazza Navona з фонтаном та великою кількістю церквов і палаців. Від площі гідеса радить рухатися до колоритного району Trastevere, щоб завершити день в атмосфері маленького середньовічного міста.



Ось так виглядає маршрут локаціями Риму на карті / Фото гідеси

Гідеса не радить поспішати, адже чим повільніше ви будете рухатися, тим глибше вам відкриватиметься "Вічне місто".