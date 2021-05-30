В одеському аеропорту 28 травня зустріли перших у цьому році пасажирів зі Львова та Києва.
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Зранку прибули 130 людей з Києва, ввечері 160 – зі Львова.
Розклад рейсів
- До Києва рейси курсуватимуть щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці та щосуботи. Однак вже з 7 червня – щодня.
- До Львова – щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.
Відпочинок в Одесі
У 2020 році Одесу відвідали близько 2 мільйонів туристів. Порівнюючи з 2019 роком, туристичний потік впав понад на 30%. 13% туристів були іноземцями, інші українцями.