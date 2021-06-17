Часті зміни погодних умов збагатили водойми поживними речовинами, які активно розмножуються. Зокрема, активізувались солоно-водні ціанобактерії.
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Тепер і наше море "зацвіло". "Оливковий" прилив – результат рясних опадів, як наслідок, теригенного стоку і високої температури води (+19,0), – повідомила Галина Теренко.
За її словами, це солоно-водні ціанобактерії Aphanizomenon flos-aquae – потенційно токсичні мікроводорості, носій нейротоксинів.
Еколог також зазначила, що раніше таке цвітіння спостерігали у травні 2015 року. Тоді цей вид розвивався в масі з іншою ціанобактерією – Nodularia spumigena.
В Одесі після рясних дощів зацвіло море / Фото: Фейсбук / Галина Теренько
До речі, з моменту "зеленого" припливу 2019, пройшло 2 роки і наше прохання про покупку устаткування для виявлення токсинів в пробах морської води, так і не були почуті і підтримані жодним керівником жодного підрозділу, а даремно. Адже ми готові працювати на благо нашого міста, – додала Галина.
Відзначимо, раніше ГУ Держпродспоживслужби закликало тимчасово утриматися від купання на одеських пляжах, щоб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період.
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