У теплу пору року в солоній воді лиману водорості починають виділяти червоний пігмент. Дивно, що це трапилося у травні, адже, за словами науковців, зазвичай таке буває у серпні.

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Залежно від кута зору, вода грає різними відтінками: від іржавого до блідо-рожевого. Одесити радять туристам насолоджуватися лиманом з найближчого пагорба, бо найкрасивіший вигляд – згори.

Зміну кольору – не аномалія. Рожевого відтінку воді додають мікроводорості або бактеріопланктон.

Ця водорість містить пігмент каротин, він дуже відомий за забарвленням моркви та буряку, – розповів завідувач відділу українського наукового центру екології моря Олександр Гончаров.

Він також додав, що таке явище – дуже привабливий факт, щоби туристи приїжджали. На його думку, це джерело якогось розвитку і недооцінений скарб.



Відзначимо, раніше на Хустщині в Долині нарцисів розпочалося масове цвітіння нарциса вузьколистого. Через холодну весну квіти довго не розквітали.