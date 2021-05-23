У Нью-Йорку відкрили острів на колонах: фото

У Нью-Йорку відкрили острів-парк Літл-Айленд. Він розташований на 132 бетонних колонах, які вкопані у дно річки Гудзон.

На заходи безпеки витратили 6 мільйонів доларів. Кошти направили на систему огорож і цілодобову охорону.

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Острів-парк на колонах

Площа парку становить близько 10 тисяч квадратних метрів. На території є три сцени для вистав. З червня до вересня у Літл-Айленді вже заплановано 500 заходів.

Спроєктував острів на колонах британський дизайнер Томас Хізервік. Профінансували його бізнесмен Баррі Діллер і його дружина Діана фон Фюрстенберг.

Труднощі під час будівництва

Вартість острова-парку Літл-Айленд становить 260 мільйонів доларів.

Розпочали будівництво у 2016 році, але через рік проєкт заморозили. Все через рішення окружного суду США, який анулював дозвіл на роботи.

Повідомляється, що некомерційна організація "Міський клуб Нью-Йорка" виступила проти будівництва та подала позов. Однак у 2019 проєкт все ж запустили.

У Нью-Йорку збудували парк на колонах / Фото Dezzen