У Новій Зеландії масово бронюють готелі на 2028 рік заради трьох хвилин

У місті Данідін, що на Південному острові Нової Зеландії, готелі масово розпродають номери на дату, яка настане лише через 2 роки – 22 липня 2028 року. А причина такого ажіотажу у сонячному затемненні.

Уперше за понад 850 років у Данідіні відбудеться повне сонячне затемнення – місто посеред дня зануриться у темряву. Про це повідомляє The Guardian.

Що станеться у місті Данідін через 2 роки?

22 липня 2028 року о 16:17 Місяць пройде перед сонцем й утворить тінь протяжністю майже 100 кілометрів на деяких частинах південної Нової Зеландії. Уся територія в межах цієї смуги – від туристичного центру Квінстауна на заході до міста Данідін на сході – зануриться у темряву на 2 хвилини 51 секунду.

Де розташоване місто Данідін: карта

До події залишилося ще 2 роки, а деякі готелі вже розпродали всі номери на цю дату. Вони навіть пропонують "пакет, присвячений затемненню". Окрім проживання в номері, він передбачає пару спеціальних окулярів для спостереження за затемненням.

Останнє затемнення, видиме з Данідіна, було у 1163 році, тобто ще до того, як люди досягли Нової Зеландії. Тож ми будемо першими людьми в Данідіні, які коли-небудь побачать сонячне затемнення з цієї частини світу. Ці три хвилини темряви, якщо буде ясна погода, стануть абсолютно незабутніми для кожного, хто їх побачить,

– сказав астроном Ян Гріффін.

Зауважимо, що у місті вже навіть запустили відлік часу до затемнення. Данідін активно готується приймати туристів. Наразі прогнозується, що його відвідають 35 тисяч людей.



Данідін у Новій Зеландії / Фото Valentino Faustini

Що відомо про Данідін?

Данідін називають "найбільш шотландським містом" Нової Зеландії, оскільки його заснували переселенці з Шотландії. Вони хотіли зробити його схожим на Единбург, тому називали вулиці так само, як у столиці Шотландії. На центральній площі міста стоїть пам'ятник двом Бернсам – відомому шотландському поетові Роберту Бернсу і його племіннику, засновнику Данідіна.

Нині Данідан є другим за населенням містом на Південному острові Нової Зеландії. Він також вважається одним з чотирьох основних центрів країни.