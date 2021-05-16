"Мандруй Україною": у новому випуску Комаров показав українську Сахару і дику Херсонщину – відео

Дмитро Комаров записав нову тревел-програму "Мандруй Україною". Перший випуск про повітроплавання в Україні вийшов 9 травня. У новому ж він відвідав 5 континентів одразу, не залишаючи рідну країну.

Мандрівник і телеведучий починає знайомити глядачів з неймовірною природою Херсонської області. Комаров показав, що не потрібно їхати за кордон, щоб побачити "африканську", "азійську" і "американську" дику природу або, наприклад, побувати в справжній пустелі – вся ця екзотика є в Україні.

До теми Комаров назвав дату виходу проєкту "Мандруй Україною": що покажуть у першому випуску

Асканія-Нова

Команда програми вирушила до одного з семи чудес України – заповідника "Асканія-Нова", де мешкають тварини п'яти континентів. Це не зоопарк. Люди тут – лише гості у світі тварин.

Близькість до тварин – це те, в чому "Асканія-Нова" дасть фору навіть Національним паркам Кенії й Танзанії. Такого контакту з тваринами ми не бачили, навіть коли подорожували Африкою і їздили на сафарі. Але у нас в Херсонській області це можливо, – розповідає мандрівник.

Комаров додає, що це найбільший в Європі заповідний степ. Ці землі ніколи не обробляли. Вони завжди були дикими. Тому тут збереглися умови дикої природи.



Дмитро Комаров в заповіднику Асканія-Нова / Фото: пресслужба 1+1

Директор заповідника – Віктор Гавриленко, надав знімальній групі ексклюзивну можливість зануритися в життя закритої, таємної частини заповідника, куди пускають не більше 300 людей на рік – вчених і співробітників. Дмитру Комарову зробили спеціальний дозвіл на знімання. Тут африканські, азійські та інші тварини мешкають без загонів і вольєрів.

У заповіднику живе безліч рідкісних видів. Наприклад, коні Пржевальського чи сайгаки. Останні жили в один час з мамонтами й зуміли пережити всі природні катаклізми. Однак сайгаки не зуміли захиститися від людини, адже їхні роги активно використовують в китайській медицині, тому вони були на межі зникнення.



Комаров показав дику Херсонщину / Фото: пресслужба 1+1

Українська "Сахара"

За 120 кілометрів від заповідника розташувалася справжня українська "Сахара" – Олешківські піски. Тут є величезні бархани, трапляються справжні піщані бурі, а в літню пору температура досягає 40 градусів тепла.

В українській пустелі можна, не виїжджаючи за межі рідної країни, відчути, що таке справжній екстремальний пустельний клімат. У літні місяці температура повітря тут сягає 40 градусів за Цельсієм. А пісок може нагріватися до 75 градусів, – запевнив Дмитро.

Мандрівник каже, що в пік літньої спеки в Олешківських пісках ті ж відчуття і небезпеки, що і в будь-якій іншій пустелі світу.

Деталі експедиції дивіться у відео: