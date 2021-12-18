Новий туристичний маршрут: бункери Першої світової війни відновлюють на Тернопільщині

У містечку Залізці на Тернопільщині відновлюють десятки підземних бункерів часів Першої світової війни. У них у середині XX століття тримали й катували воїнів УПА.

Уся катівня складається з 2 кімнат та коридору. Тут збереглися оригінальні залізні двері із заґратованим віконечком та ґрати на підвальних вікнах.

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За словами місцевого громадського активіста Сергія Петровського, приміщення використовували працівники поліклініки, яка розташована над ним. Тут зберігали побутові речі й різне сміття.

У 1940 роках у приміщенні була тюрма НКВД, де сиділи в'язні УПА. Плануємо тут зробити нари, стіл – тобто відтворити ідентичну камеру того часу,

– поділився активіст.



У катівні НКВД утримували членів ОУН – УПА / Скриншот з відео 24 каналу

Туристичні маршрути занурять в історію

Відновлена тюрма НКВД у Залізцях стане частиною маршруту для оглядин місць боїв повстанців ОУН – УПА з енкаведистами. Крім того, краєзнавці містечка розробили й другу подорож історією.



Про в'язницю нагадують заґратовані вікна / Скриншот з відео 24 каналу

Оскільки Залізці в часи Першої світової війни були прикордонним населеним пунктом, то саме тут Австро-Угорська імперія облаштувала лінію оборони від російського війська. Навколо населеного пункту є понад 20 бункерів, частину з яких і об'єднали туристичним маршрутом.

"Один маршрут – доти Першої світової війни, оскільки тут колись була прикордонна зона. Крім того, Залозеччина – місце бойової звитяги ОУН – УПА. У лісах поруч багато їхніх боївок, є тюрма, де вони гинули – це й стане другим маршрутом", – розповів директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин.

Що відомо про історію міста Містечко Залізці в часи Першої світової війни було прикордонним. З височин біля населеного пункту добре видно Почаївську лавру, яка на початку XX століття служила форпостом російських військ. Саме тут Австро-Угорська імперія облаштувала лінію оборони – цілу систему бункерів. Пізніше, у 1940 роках, деякі з цих приміщень використовував НКВД, щоб утримувати та катувати членів ОУН – УПА.

Коли туристи зможуть відвідати місце

Повноцінно відкриють туристичну принаду вже у 2022 році. Водночас там планують створити віртуальні карти маршрутів, поставити біля кожної пам'ятки таблички з QR-кодами та облаштувати місця для пікніків й відпочинку.

На Тернопільщині розробили нові туристичні маршрути: дивіться сюжет 24 каналу